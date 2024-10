FSV Mainz II kassiert im Verfolgerduell eine Packung

Hoffenheim II setzte Mainz II früh unter Druck und ging bereits in der 11. Minute durch Paul Hennrich in Führung, der eine Unordnung in der Mainzer Abwehr ausnutzte. Die Gäste fanden daraufhin kaum ins Spiel und wurden noch vor der Halbzeit doppelt bestraft: Zunächst erhöhte Valentin Lässig in der 41. Minute nach einem präzisen Zuspiel auf 2:0, nur drei Minuten später stellte Ayoube Amaimouni-Echghouyab mit einem starken Schuss den 3:0-Halbzeitstand her (44.). Auch nach der Pause zeigte sich Hoffenheim II weiterhin überlegen. In der 63. Minute erhöhte David Mokwa mit einem Kopfball nach einer Ecke auf 4:0, bevor erneut Amaimouni-Echghouyab in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 5:0-Endstand markierte. Für Mainz II war es ein bitterer Abend, an dem sie kaum offensive Akzente setzen konnten und defensiv keine Antworten auf die flinken Hoffenheimer Angreifer fanden. Hoffenheim II klettert mit diesem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz, während Mainz II auf Rang sieben abrutscht.