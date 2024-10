FSV Hollenbach: „Wir müssen eine deutliche Schippe drauflegen“

Balingen kommt mit Wiedergutmachungsdrang

Die TSG Balingen geht nach einer überraschenden Niederlage gegen den VfR Aalen in die Partie und wird mit dem klaren Ziel antreten, sich für die verlorenen Punkte zu rehabilitieren. „Balingen hat letzte Woche gegen Aalen verloren, aber das Spiel war ausgeglichen“, analysiert Schenker. „Ich denke, dass Balingen einfach bei den Standardsituationen nicht konsequent genug verteidigt hat.“ Schenker ist sich sicher, dass der Gegner gegen Hollenbach eine Reaktion zeigen will: „Das macht es für uns nicht unbedingt einfacher, aber hilft alles nichts.“

Konzentration und Fehlervermeidung

Der FSV Hollenbach hat sich in der Trainingswoche intensiv auf das Spiel vorbereitet und will die Schwächen aus dem letzten Spiel in Oberachern abstellen. „Wichtig für uns wird sein, dass wir die Fehlerquote, die wir gegen Oberachern hatten, deutlich runterschrauben“, betont Schenker. Gegen eine Mannschaft wie die TSG Balingen, die Fehler gnadenlos ausnutzt, müsse jeder Spieler hochkonzentriert agieren. „Da gilt es für jeden Einzelnen, den Fokus total auf seine Aktionen zu legen und dabei die gesamte taktische Ausrichtung nicht aus den Augen zu verlieren.“

Schenker fordert von seiner Mannschaft, über die gesamten 90 Minuten konstant zu spielen: „Wir kriegen es momentan nicht in der Konstanz hin, über 90 Minuten unsere Leistung zu bringen.“ Diese Konstanz sei aber entscheidend, um gegen einen Gegner wie Balingen bestehen zu können.

Verbesserungen im Spiel mit dem Ball

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg wird für den FSV Hollenbach das eigene Spiel mit dem Ball sein. „Wir wollen vor allem wieder im Spiel mit dem Ball qualitativ hochwertiger agieren“, erklärt Schenker. In den letzten Spielen habe die Mannschaft zu viele einfache Fehler gemacht, die den Spielfluss unterbrachen. „Wir dürfen unseren Rhythmus nicht ständig selbst kaputt machen durch kleine Fehler“, so der Trainer. Ziel sei es, den Ball sicher in den eigenen Reihen zu halten und so selbst das Spiel zu kontrollieren.

Optimismus trotz starker Konkurrenz

Trotz der Schwere der Aufgabe gibt sich Schenker optimistisch. „Wir sind positiv, dass wir eine große Überraschung eventuell schaffen können“, sagt er. Der FSV Hollenbach will sich auf seine Heimstärke verlassen: „Zu Hause sind wir eh eine Macht.“ Mit dieser Einstellung will die Mannschaft alles geben, um Balingen Paroli zu bieten und möglicherweise sogar Punkte zu sichern.

Schenker betont jedoch auch die Demut vor dem Gegner: „Wir müssen die Aufgabe mit Demut angehen und die Basics auf den Platz bringen.“ Gleichzeitig gelte es, die individuellen Anforderungen im Spiel zu erfüllen, um die Chance auf eine Überraschung zu wahren.

Wichtige Partie gegen den Tabellenzweiten

Mit 16 Punkten aus 13 Spielen steht der FSV Hollenbach aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Die TSG Balingen hingegen ist mit 36 Punkten aus 13 Spielen Zweiter, einen Punkt hinter Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach. Das Spiel gegen Balingen wird für Hollenbach eine wichtige Prüfung, bei der die Mannschaft zeigen muss, dass sie auch gegen die besten Teams der Liga bestehen kann.

Ob der FSV Hollenbach die geforderte „Schippe drauflegen“ kann und möglicherweise eine Überraschung gegen Balingen gelingt, wird sich am Samstag um 15:30 Uhr zeigen. Klar ist, dass die Mannschaft mit voller Konzentration und Kampfgeist ins Spiel gehen muss, um gegen den Favoriten bestehen zu können.