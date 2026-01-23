FSV Hollenbach will nach Sieg gegen Regionalligisten weiter überzeugen

In Hollenbach ist die Wintervorbereitung kein Ritual, sondern ein Überlebensprogramm. Als Tabellen-16. der Oberliga Baden-Württemberg steht der FSV punktgleich mit dem 15. und 14. Rang (je 20 Punkte) im dichten Gedränge der unteren Region – jeder Test soll deshalb nicht nur Beine, sondern vor allem Überzeugung liefern. Der letzte Auftritt tat genau das.
Beim 3:1 gegen die Würzburger Kickers aus der Regionalliga Bayern, geleitet von Max Christian Augustin, ließ sich Hollenbach zunächst nicht blenden – und auch nicht beirren. Zwar brachte Tarsis Bonga die Gäste mit 0:1 in Führung (22.), doch der FSV antwortete prompt und mit der richtigen Mischung aus Entschlossenheit und Ruhe: Rico Hofmann glich nur sieben Minuten später aus (29.) und hielt die Partie offen. Nach der Pause wuchs Hollenbach in das Spiel hinein, wirkte griffiger in den Zweikämpfen und klarer in den Umschaltmomenten. Der Lohn: Hannes Scherer drehte die Begegnung zum 2:1 (60.). Als die Kickers noch einmal anliefen, blieb der FSV stabil – und setzte den Schlussakkord selbst: Peter Engelmann traf zum 3:1 (73.), ein Treffer, der weniger Zufall als Konsequenz war.
Nun wartet morgen um 13 Uhr der nächste Test bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall, derzeit Elfter der Verbandsliga Württemberg (21 Punkte). Ein Gegner aus dem Alltag der Landesregion, aber genau deshalb tückisch: viel direkte Duelle, viele zweite Bälle, wenig Raum für Schönspielerei. Für den FSV Hollenbach ist das die passende Probe, um das gute Gefühl aus dem Kickers-Spiel zu erden – und daraus etwas zu formen, das in der Oberliga zählt: Stabilität über 90 Minuten, Klarheit in den Köpfen, und die Fähigkeit, enge Spiele auf die eigene Seite zu ziehen.
