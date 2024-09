FSV Hollenbach: "Ein hochverdienter Sieg"

Frühe Führung bringt Sicherheit

Hollenbach begann die Partie stark und setzte Ravensburg früh unter Druck. Bereits in der zweiten Minute hatte Lorenz Minder die erste große Torchance, die der Ravensburger Torwart mit einer starken Parade vereitelte. Doch in der 19. Minute war es dann soweit: Nach einer präzisen Flanke von Sebastian Schiek köpfte Minder zur verdienten Führung ein.

Chancen auf höhere Führung vergeben

Hollenbach dominierte das Spiel in der ersten Halbzeit und hätte durch weitere Großchancen das Ergebnis ausbauen können. „Wir hätten das zweite, dritte, wenn es optimal läuft, vielleicht sogar das vierte Tor machen können“, sagte Hollenbachs Trainer Reinhard Schenker. Dennoch ging es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Kontrollierter, aber weniger flüssiger zweiter Durchgang

In der zweiten Hälfte verlor Hollenbach etwas die Kontrolle, suchte zu früh den langen Ball und ließ Ravensburg mehr Raum. „Wir haben nicht mehr ganz so flüssig im eigenen Ballbesitz gespielt“, analysierte Schenker. Dennoch blieb Hollenbach das dominierende Team und hatte in den Schlussminuten mehrere Konterchancen, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Verdienter Sieg trotz verpasster Chancen

„Ein hochverdienter Sieg“, resümierte Schenker, der mit der Leistung seiner Mannschaft über weite Strecken zufrieden war. „In der ersten Halbzeit waren wir in allen Belangen überlegen.“ Der FSV Hollenbach geht nach diesem Sieg mit gestärktem Selbstbewusstsein aus der englischen Woche hervor und hat nun 11 Punkte aus 7 Spielen gesammelt.