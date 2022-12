FSV Hessen Wetzlar grüßt von der Tabellenspitze Teaser JUGEND: +++ Vom Ausfall der Toptorjägerin haben sich die B-Juniorinnen im Topspiel der Fußball-Hessenliga gegen Dortelweil nicht beirren lassen. Der Matchplan von Trainer Rahmani geht auf +++

WETZLAR - Es ist geschafft! Auch in dem lange herbeigesehnten Topspiel der Fußball-Hessenliga liefern die B-Juniorinnen des FSV Hessen Wetzlar ab. Und dass, obwohl sie mit dem SC Dortelweil auf einen Bundesliga-Absteiger trafen, der unbedingt wieder zurück in die oberste Spielklasse will. Am Ende aber hieß es 3:1 (2:0) für die Elf von Trainer Said Rahmani.