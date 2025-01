– Foto: Rene Hofrichter

FSV Eintracht Königs Wusterhausen: "Klassenerhalt ist oberstes Ziel" FuPa-Zwischenbilanz: Trainer Daniel Gensigk fordert mehr Effektivität und Stabilität Verlinkte Inhalte LK Ost Brandenburg FSV 1910 KW Daniel Gensigk

Nach 15 Spielen steht der FSV Eintracht Königs Wusterhausen mit 17 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz der Landesklasse Ost. Während die Offensive Phasen von Kreativität zeigte, bereiten defensive Schwächen und mangelnde Chancenverwertung Sorgen. Trainer Daniel Gensigk zieht eine gemischte FuPa-Zwischenbilanz der Hinrunde, sieht jedoch klare Entwicklungsmöglichkeiten für sein Team. Mit gezielten Anpassungen und der Rückkehr verletzter Spieler soll in der Rückrunde der Klassenerhalt gesichert werden.







Zufriedenheit mit der aktuellen Platzierung begrenzt

„Im Grunde ist die Platzierung okay, aber wir haben deutlich zu wenig Punkte geholt, wenn man sich die Spiele so vor Augen führt“, erklärt Gensigk. Mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen liegt die Eintracht zwar über der Abstiegszone, doch das Potential für mehr war in vielen Spielen spürbar. Besonders ärgerlich waren enge Partien, in denen das Team nach guten Leistungen ohne Punkte blieb. „Dennoch geht es bei uns um den Klassenerhalt und die Weiterentwicklung junger Spieler“, betont der Trainer.

Offensive zeigt Potenzial, Effektivität fehlt

Mit 27 erzielten Toren liegt die Offensive des FSV im Mittelfeld der Liga. Gensigk erkennt jedoch ungenutztes Potenzial: „Wir müssen deutlich an Effektivität gewinnen, da wir viele sehr gute Chancen ungenutzt gelassen haben. Es wären deutlich mehr Tore möglich gewesen.“ Der Trainer plant, in der Rückrunde verstärkt an der Abschlussqualität zu arbeiten, um die Offensivstärke des Teams konsequenter auszuspielen. Zu viele Gegentore belasten die Bilanz

31 Gegentore nach 15 Spielen sind für Gensigk ein klarer Schwachpunkt: „Das sind zu viele Gegentore und teilweise zu leichte Tore gewesen.“ Obwohl die Abwehr in einigen Spielen gut stand, führte eine Mischung aus individuellen Fehlern und mangelnder Abstimmung immer wieder zu Rückschlägen. Der Trainer will in der Vorbereitung gezielt an defensiver Stabilität und am Stellungsspiel arbeiten, um in der Rückrunde kompakter zu agieren.