FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: "Uns fehlt ein echter Torjäger"

Mit 19 Punkten aus 15 Spielen liegt der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt auf Platz 9 der Landesklasse Ost. Dirk Liedtke, Medienbeauftragter für den Herrenbereich, spricht in der FuPa-Zwischenbilanz über die bisherigen Leistungen, Defensivprobleme und Pläne für die Rückrunde.

FuPa: Mit 19 Punkten aus 15 Spielen steht ihr aktuell auf dem 9. Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Punktausbeute, und spiegelt diese Platzierung eure Leistungen wider?

Dirk Liedtke: Wir sind nicht unzufrieden, im Vergleich zum Vorjahr haben wir 4 Punkte mehr auf dem Konto und stecken nicht direkt im Abstiegsstrudel. Unsere Zielstellung waren zur Halbserie 20 Punkte, Ziel also knapp verfehlt. Ärgerlich für uns sind die vergebenen Punkte in den Heimspielen gegen die unmittelbaren Konkurrenten Niederlehme 1:3 und Admira 3:3. Die 4 Punkte hätten wir gerne mehr auf dem Konto gehabt. In der Gesamtkonstellation – Abgang des Führungsspielers Jan Kretschmann im Sommer und der Einbau von 6 A-Jugendlichen – ist das Zwischenergebnis in Ordnung. FuPa: Eure Tordifferenz zeigt eine gewisse Schwäche in der Defensive mit 39 Gegentoren. Was sind die Ansätze, um in der Rückrunde defensiv stabiler zu stehen?

Dirk Liedtke: Rein von den Zahlen her ist das korrekt, wobei wir knapp die Hälfte der Gegentore in 4 Auswärtsspielen gegen Wünsdorf, Briesen, Teltow und Markendorf gefressen haben, also gegen Mannschaften aus dem oberen Regal der Landesklasse Ost. In diesen Spielen wurden wir nicht an die Wand gespielt, aber unsere individuelle Fehlerquote war viel zu hoch, und das haben diese Mannschaften gnadenlos bestraft. Dass man mal einen negativen Ausreißer in einer Halbserie mit 4 oder 5 Gegentoren hat, kann vorkommen, aber viermal sollte das nicht passieren. Das müssen wir unbedingt abstellen. Natürlich sind die Trainer auch immer abhängig vom Kader, der am Spieltag zur Verfügung steht, und da mussten sie in der ersten Saisonhälfte gerade in der letzten Reihe immer wieder umstellen. Das ist nicht förderlich, da brauchen wir mehr Konstanz.

FuPa: Mit 24 geschossenen Toren ist Ihr Team offensiv eher im unteren Mittelfeld der Liga. Wie kann die Angriffseffektivität in der Rückrunde gesteigert werden?

Dirk Liedtke: Uns fehlt ein echter Torjäger oder Vollblutstürmer, das haben uns viele Teams voraus, aber wir können uns auch keinen backen. Vielleicht kristallisiert sich in der Rückrunde noch einer raus, so lange müssen wir das auf breite Schultern verteilen. Wir haben vor Saisonbeginn 6 A-Junioren eingebaut, drei davon sind jetzt erst 18 Jahre alt geworden, von daher sind auch noch keine Wunderdinge zu erwarten. Das braucht auch alles ein wenig Zeit. Die Trainer arbeiten mit hoher Akribie und bieten dreimal in der Woche Training an, das ist für die Landesklasse schon ordentlich. Natürlich sind die Spieler in der Pflicht, das wahrzunehmen. Wenn du als Fußballer auf Landesebene bestehen willst, musst du Minimum zweimal wöchentlich trainieren. Das ist meine feste Überzeugung. Aber wir sind unter den Amateuren die Vollamateure, und da geht bei den Spielern oft der Beruf und die Familie vor, und das Hobby Fußball wird hinten angestellt. Dementsprechend muss man die Erwartungshaltungen auch immer ein wenig anpassen, wobei das keinem Trainer der Welt gefällt. FuPa: Gab es in der Hinrunde besondere Spiele, die Sie positiv überrascht haben oder wichtige Erkenntnisse geliefert haben?

Dirk Liedtke: Das Highlight der Hinrunde war sicher der 2:1-Heimsieg gegen die SG Schulzendorf, die bis dato, glaube ich, ungeschlagen war. Auch gegen die SG Großziethen haben wir im Dynamosportpark ein starkes Spiel gemacht und erst in letzter Sekunde verloren. In diesen Spielen haben die Jungs gezeigt, was möglich ist. Generell haben wir bislang eine gute Heimbilanz und 16 von 19 Punkten im Sportpark geholt.