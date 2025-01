FSV Admira 2016: "Wir brauchen Punkte"

Nach einer schwierigen Hinrunde mit nur 15 Punkten steht der FSV Admira 2016 auf dem 13. Tabellenplatz in der Landesklasse Ost. Trainer Werner Heidemüller spricht in der FuPa-Zwischenbilanz über die bisherigen Probleme, den Teamgeist und die Ziele für die Rückrunde.

FuPa: Die Bilanz von 27 erzielten Toren zeigt, dass Ihr Team offensiv Potenzial habt, aber 31 Gegentore lassen auf defensive Probleme schließen. Wie möchte Ihre Mannschaft die Balance zwischen Angriff und Abwehr in der Rückrunde verbessern? Werner Heidemüller: Die 27 erzielten Tore sollten uns für die Rückrunde Mut machen. Nach unseren herausgespielten Chancen war da noch mehr möglich. Leider haben wir das eine oder andere Tor unnötig zugelassen. In unserem Abwehrverhalten müssen wir konzentrierter und kompromissloser agieren. Die ständigen Umstellungen aufgrund von Verletzungen oder beruflichen Einsätzen trugen auch nicht zur Stabilität bei.

FuPa: Sie stehen mit Ihrem Team nach der Hinrunde mit 15 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis, und welche Aspekte der bisherigen Saison möchten Sie besonders hervorheben oder kritisch hinterfragen? Werner Heidemüller: Ich habe die Mannschaft nach dem 6. Spieltag übernommen. Nach vier Niederlagen, einem Unentschieden und nur einem Erfolg - also vier Punkte - war das der vorletzte Tabellenplatz. Nach der guten Vorsaison als Aufsteiger war das eine neue Situation, mit der die Mannschaft sich auseinandersetzen musste. Wir haben es in der Hinrunde nicht geschafft, uns von der unteren Tabellenhälfte zu lösen. Die Gelegenheit war mehrmals greifbar nahe. Das letzte Spiel gegen Schöneiche wurde zu Hause völlig unnötig mit 0:1 verloren. Mit Tabellenplatz 13 und 15 Punkten kann ich nicht zufrieden sein.

FuPa: Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist nicht groß. Welche Schritte planen Sie, um in der Rückrunde mehr Punkte zu sammeln und in der Tabelle zu verbessern? Werner Heidemüller: Durch eine gute Vorbereitung wollen wir uns die konditionellen Voraussetzungen schaffen. Wir müssen jedes Spiel mit voller Konzentration bestreiten und dabei die Spielfreude nicht vergessen.

FuPa: Welche Spiele aus der Hinrunde würden Sie als die besten Leistungen des Teams bezeichnen, und was hat in diesen Spielen besonders gut funktioniert? Werner Heidemüller: Der Sieg in Dahlewitz mit 4:1 war mein erstes Spiel, da hat vieles gut geklappt. Gegen Briesen spielten wir zu Hause 1:1. Das war sehr nahe, wie ich mir unser Spiel vorstelle: Laufbereitschaft, gute Zweikämpfe, viele Aktionen nach vorne, Spielfreude und defensiv stabil.

FuPa: In der Hinrunde hatte ihr Team einige knappe Niederlagen. Welche Lehren ziehen Sie daraus, um solche engen Spiele in der Rückrunde erfolgreicher zu gestalten?

Werner Heidemüller: Einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner.

FuPa: Wann startet die Vorbereitung, und gegen wen steht das erste Testspiel an? Welche Schwerpunkte setzen Sie in den Trainingseinheiten?

Werner Heidemüller: Wir beginnen am 27. Januar mit unserer fünfwöchigen Vorbereitung auf die Rückrunde. Das erste Testspiel bestreiten wir am 2. Februar gegen BSC Preußen 07 Blankenfelde. Die Schwerpunkte werden sein, uns als Mannschaft in den Umschaltmomenten Abwehr und Angriff zu verbessern.

FuPa: Sind Veränderungen im Kader geplant? Gibt es potenzielle Neuzugänge oder Abgänge, die die Mannschaft verstärken oder betreffen könnten?

Werner Heidemüller: Abgänge gibt es nicht. Als neuen Spieler konnten wir Kay Krüger von der Spielgemeinschaft Zeuthen für unseren Verein gewinnen.

FuPa: Welche Ziele setzen Sie sich für die Rückrunde, sowohl punktemäßig als auch in Bezug auf die Entwicklung der Mannschaft?

Werner Heidemüller: Das Ziel für die Rückrunde lautet, als Mannschaft gemeinsam durch Einsatz, Bereitschaft, Willen und Glaube an die Fähigkeiten, die jeder hat, Spiele zu gewinnen.

FuPa: Mit Blick auf die Tabelle: Welche direkten Duelle gegen Tabellennachbarn sehen Sie als besonders entscheidend, um euch weiter nach oben zu arbeiten?

Werner Heidemüller: In unserer derzeitigen Tabellensituation ist jedes Spiel besonders, wir brauchen Punkte. Der Gegner ist für mich nicht entscheidend.

FuPa: Wie möchten Sie die Mentalität und den Teamgeist innerhalb der Mannschaft stärken, um in der Rückrunde noch enger zusammenzuwachsen und erfolgreicher zu sein?

Werner Heidemüller: Der Teamgeist in der Truppe ist okay. Ich wünsche mir, dass die Mannschaft durch erfolgreiche Spiele stabiler und selbstbewusster auftritt.