FSV 63 Luckenwalde: „Wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen"

Tabellensituation macht den Druck deutlich

Die Tabellensituation spricht eine deutliche Sprache: Mit nur sieben Punkten aus zwölf Spielen steht Luckenwalde auf dem letzten Platz der Regionalliga Nordost, Plauen liegt mit zwölf Zählern auf Rang 14. Es ist also ein direktes Duell im Kampf gegen den Abstieg, und beide Teams wissen um die Bedeutung dieser Begegnung. „Die Tabellensituation ist uns bewusst, und wir werden am Sonntag unser Schicksal selbst in die Hand nehmen“, betont Brösel. „Wir wollen sehr aktiv und angriffslustig auftreten, um am Ende drei Punkte mitzunehmen.“

Positive Signale aus dem Training

Trotz der schwierigen Lage zeigt sich Brösel optimistisch, auch weil die Mannschaft im Training sehr engagiert arbeitet. „Die Jungs sind sehr fleißig im Training. Wir haben derzeit eine hohe Trainingsintensität, weil wir wissen, dass wir mehr machen müssen, wenn es nicht läuft“, so Brösel. Auch die personelle Situation macht Hoffnung: „Die Kadersituation ist soweit gut, die normalen Blessuren, aber ansonsten sind fast alle Spieler an Bord, was uns natürlich auch wichtige Alternativen gibt.“

Unterstützung von den Rängen erhofft

Für das so wichtige Spiel gegen Plauen setzt der FSV Luckenwalde auch auf die Unterstützung der Fans. „Wir hoffen natürlich auf Unterstützung von außen, die wir in dieser Situation mit einer jungen Truppe definitiv brauchen“, sagt Brösel. Zudem herrsche im Verein eine große Vorfreude auf das Heimspiel: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Sonntag und werden für gute Bedingungen sorgen – ein vernünftiger Platz, ein schmuckes Stadion, das die Besucher erwartet.“

Rückblick: Bittere Niederlage in Zwickau

Der FSV 63 Luckenwalde geht nach einer bitteren 0:1-Niederlage beim FSV Zwickau mit dem Rücken zur Wand in die Partie. In Zwickau war Luckenwalde vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, verpasste jedoch die Führung. In der zweiten Hälfte kassierte Luckenwalde ein unglückliches Gegentor. Trotz numerischer Überlegenheit konnte Luckenwalde nicht mehr ausgleichen.

Ausblick: Alles auf Sieg gegen Plauen

Nun heißt es für den FSV 63 Luckenwalde, die Negativserie zu stoppen und endlich wieder einen Dreier einzufahren. „Die Wichtigkeit des Spiels ist uns bewusst, und wir werden alles geben, um hier am Sonntag erfolgreich zu sein“, verspricht Brösel. Der FSV hofft, mit einem Sieg gegen den VFC Plauen den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu schaffen und das Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben in der Liga zurückzugewinnen.