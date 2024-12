FSV 63 Luckenwalde vor Rückrundenstart: Veränderungen im Kader

Niklas Geisler, der vor eineinhalb Jahren aus Cottbus nach Luckenwalde wechselte, verlässt den FSV nach 37 Einsätzen in Liga- und Pokalspielen. Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, erklärt: „Geisi wird uns nach 1 ½ Jahren in unseren Farben verlassen. Trennungen nach erfolgreicher gemeinsamer Zeit fallen immer schwer. Im Laufe der Hinrunde, die von wenig Spielzeit geprägt war, reifte der Gedanke bei ihm, die Priorität des Fußballs zukünftig anders gewichten zu wollen.“ Sein zukünftiges sportliches Ziel ist derzeit nicht bekannt.

Moritz Markowski: Der Weg in die Oberliga

Nach seiner Ausbildung bei RB Leipzig und einer längeren Verletzungspause fand Moritz Markowski über die zweite Mannschaft des FSV zurück zum Fußball. In der Hinrunde kam er vorwiegend in der Reserve zum Einsatz, ergänzt durch ein Pokalspiel für die erste Mannschaft. Nun wechselt er in die Oberliga, um dort auf einem höheren Niveau regelmäßig Spielzeit zu sammeln.

Nick Graupner: Leihe für mehr Erfahrung

Nick Graupner wird per Leihe ebenfalls in der Oberliga aktiv sein. In der Rückrunde läuft er für den SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde auf. „Es ist elementar, dass junge Spieler spielen und nicht nur trainieren. Der Schritt in die Oberliga kann den beiden dabei helfen“, betont Hendrik Brösel.

Herausforderung Abstiegskampf

Die Winterpause kommt für den FSV 63 Luckenwalde zur rechten Zeit. Nach 18 Spielen rangiert der Verein mit nur 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Mit lediglich zwei Siegen und einer Torbilanz von 15:28 Treffern muss die Mannschaft unter Trainer Michael Braune in der zweiten Saisonhälfte dringend punkten, um den Klassenerhalt zu sichern.

Start in die Rückrunde gegen Altglienicke

Am 25. Januar 2025 beginnt die Mission Klassenerhalt mit einem Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke. Gegen den aktuellen Tabellenneunten will der FSV ein erstes Signal setzen. Der Rückrundenauftakt bietet zugleich eine Chance, die verbleibenden Spieler neu zu formieren und den Kampfgeist zu stärken.

Perspektive und strategischer Fokus

Für den Verein bleibt die Weiterentwicklung der Spieler ein zentraler Punkt. „Der Schritt in die Oberliga kann den jungen Spielern dabei helfen, sich zu verbessern. Gleichzeitig müssen wir uns als Mannschaft auf unsere Ziele konzentrieren, um in der Regionalliga zu bleiben“, so Brösel abschließend.