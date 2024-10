FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Wir wollen unbedingt punkten“

So., 27.10.2024, 14:00 Uhr

„Wir sind in der Bringschuld“

Trainer Haris Krak macht die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Villingen II klar: „Nach der bitteren Niederlage in der letzten Woche sind wir in der Bringschuld und wollen unbedingt punkten.“ Das Ziel ist klar – Bissingen muss gegen den Letzten der Liga, der aktuell mit 9 Punkten auf dem 18. Platz steht, einen Sieg einfahren. Der FSV 08 steht mit 15 Punkten auf Rang 9 und will den Abstand zu den unteren Tabellenrängen vergrößern.

Offensiver Beginn als Schlüssel

Krak setzt auf eine aggressive Herangehensweise: „Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, dass wir von Anfang an aktiv und offensiv auftreten.“ Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Mannheim fordert der Trainer von seiner Mannschaft ein frühes Pressing und hohe Intensität. Der FSV 08 will Villingen II, das zuletzt mit einem Sieg Selbstvertrauen tanken konnte, sofort unter Druck setzen und keine Entfaltungsmöglichkeiten bieten. „Wenn wir den Gegner früh unter Druck setzen und ihnen keinen Raum zum Spielen geben, stehen die Chancen gut, dass wir die Punkte mit nach Hause nehmen“, erklärt Krak.

Villingen II nicht unterschätzen

Trotz der klaren Tabellenlage warnt Krak davor, Villingen II zu unterschätzen. „Villingen ist eine junge, hungrige Mannschaft, die letzte Woche einen Sieg eingefahren hat und da weitermachen will.“ Der FC 08 Villingen II hat in dieser Saison zwar bereits zehn Niederlagen hinnehmen müssen, doch das letzte Spiel konnten sie gewinnen, und das Team wird versuchen, den Schwung mitzunehmen. Krak mahnt seine Spieler zu voller Konzentration: „Wir werden Villingen nicht unterschätzen und voll konzentriert in die Partie gehen.“

Wiedergutmachung nach Mannheim-Niederlage

Das 1:3 gegen den VfR Mannheim in der vergangenen Woche hat Bissingen zurückgeworfen. Trotz einer guten Leistung und vieler Chancen gelang es nicht, die Partie zu gewinnen. Besonders in der zweiten Halbzeit fehlte die nötige Effizienz vor dem Tor, und Mannheim nutzte seine Chancen besser. Nun liegt der Fokus darauf, aus den Fehlern zu lernen und in Villingen die drei Punkte mitzunehmen.

Kampf um Stabilität im Mittelfeld

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen geht es in der Partie gegen Villingen II darum, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten. Ein Sieg würde Bissingen wieder etwas Luft verschaffen und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Aktuell trennt das Team nur zwei Punkte vom 7. Platz, aber ebenso droht Gefahr von den Mannschaften hinter ihnen, die eng aufgeschlossen haben.

Anstoß um 14 Uhr

Das Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen II beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird mit vollem Einsatz und hoher Intensität in die Partie gehen, um die Pflichtaufgabe zu erfüllen und die drei Punkte mit nach Hause zu bringen.