FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Mit Glück wäre Punkt möglich gewesen"

„Sehr gut in der ersten Halbzeit“

Die erste Halbzeit verlief aus Sicht des FSV 08 äußerst vielversprechend. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr wenig zugelassen, waren sehr gut im Spiel und haben unser Tor gemacht,“ erklärte Krak. Nach einer konzentrierten Anfangsphase belohnte sich Bissingen in der 27. Minute mit dem Führungstreffer durch Alexander Götz. Die Defensive stand sicher, und die Mannschaft ließ kaum Chancen für die spielstarke Balinger Offensive zu.

Früher Ausgleich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel fand die TSG Balingen besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich. Bereits in der 50. Minute erzielte Ole Deininger das 1:1. „Den Ausgleich haben wir zu früh bekommen und danach mehr zugelassen,“ analysierte Krak. Der frühe Gegentreffer brachte Bissingen aus dem Rhythmus, und die Gastgeber erhöhten den Druck. Dennoch hielt der FSV lange Zeit gut dagegen und hielt die Partie offen.

Entscheidung durch Pilic in der 78. Minute

In der 78. Minute war es schließlich Marko Pilic, der Balingen in Führung brachte. Trotz aller Bemühungen gelang es Bissingen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. „Wir haben nicht die Leistung von der ersten Halbzeit in die zweite mitnehmen können,“ räumte Krak ein. In der Schlussphase hatte der FSV noch einige Möglichkeiten, doch das nötige Quäntchen Glück fehlte, um einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

„Müssen wir so akzeptieren und weiter machen“

Trainer Haris Krak fasste das Spiel nüchtern zusammen: „Mit mehr Glück nehmen wir einen Punkt mit. Müssen wir so akzeptieren und weiter machen.“ Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft, dass sie auch gegen die Top-Teams der Liga konkurrenzfähig ist. Besonders die Leistung in der ersten Halbzeit machte Mut für die kommenden Aufgaben.

Nächstes Heimspiel gegen den Tabellenführer

Nach der knappen Niederlage bei der TSG Balingen steht dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine weitere große Herausforderung bevor. Am Samstag, 7. Dezember, empfängt die Mannschaft den souveränen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach. „Es wartet der nächste Kracher in unserem Heimspiel auf uns,“ blickte Krak voraus. Gegen den Spitzenreiter will der FSV erneut mit einer starken Leistung überzeugen und die Heimstärke unter Beweis stellen.

Anstoß um 14 Uhr im Bruchwaldstadion

Die Partie gegen die SG Sonnenhof Großaspach wird am Samstag um 14:00 Uhr angepfiffen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen, bei dem der FSV 08 versuchen wird, dem Favoriten ein Bein zu stellen und wichtige Punkte im Kampf um eine Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld zu sammeln.