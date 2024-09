FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein Kompliment an die Mannschaft"

Blitzstart von Bietigheim-Bissingen

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen legte vor 495 Zuschauern im heimischen Stadion einen perfekten Start hin. Bereits in der 7. Minute brachte Alexander Götz seine Mannschaft in Führung. Reutlingen fand nur schwer ins Spiel, während die Gastgeber früh das Heft in die Hand nahmen. „Ein verdienter Sieg, wir haben wenig zugelassen über die ganzen 90 Minuten,“ lobte Bissingens Trainer Haris Krak nach dem Spiel.

Defensiv stabil, offensiv gefährlich

Auch nach der frühen Führung behielt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die Kontrolle über das Spiel. In der 33. Minute erhöhte Steven Neupert auf 2:0. Die Gäste aus Reutlingen konnten in dieser Phase nur wenige Akzente setzen und fanden kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. „Ein Kompliment an die Mannschaft, sehr diszipliniert aufgetreten,“ betonte Krak.

Reutlingen ohne Chance – Arslan setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit versuchte Reutlingen vergeblich, den Anschluss zu finden. Stattdessen dominierte Bietigheim weiter das Geschehen. Kurz vor Schluss gelang Mikail Arslan in der 88. Minute der Treffer zum 3:0-Endstand. Wenige Augenblicke später erhielt Onesi Kuengienda von Reutlingen die Rote Karte nach einem Foulspiel, wodurch die Gäste zusätzlich geschwächt wurden.

Fazit und Ausblick

Mit diesem souveränen 3:0-Erfolg klettert Bietigheim-Bissingen in der Tabelle und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Mannschaft zeigte eine konzentrierte Leistung in allen Mannschaftsteilen und konnte den positiven Trend der letzten Wochen bestätigen.