FSC Rheda verpflichtet zwei junge Stammspieler aus der Landesliga

Der FSC Rheda steht im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Westfalenliga vor einer hervorragenden Platzierung. Unter Coach Christopher Hankemeier belegen die Ostwestfalen aktuell Platz 5 und dürfen sogar noch nach ganz oben schielen. Währenddessen sind die Planungen für die Spielzeit 2026/27 mit drei Sommerneuzugängen angelaufen.
Vom um den Aufstieg kämpfenden Staffel 1-Landesligisten TuS Dornberg kommt der 21-jährige Max Bartels. Dornbergs abstiegsgefährdeter Landesliga-Konkurrent SV Avenwedde verliert den 19-jährigen Leard Hasani an Rheda. Außerdem wurde vom U19-Westfalenligisten SC Wiedenbrück der 18-jährige Marlon Trienens verpflichtet.
Bartels stand in seiner jungen Laufbahn sogar schon in der Oberliga Westfalen unter Vertrag als er im Sommer 2023 nach seiner mehrjährigen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück zum TSV Victoria Clarholz wechselte. Unter dem heutigen FSC-Coach Christopher Hankemeier absolvierte der Defensiv-Akteur damals fünf Einsätze im westfälischen Amateuroberhaus.
"Mit Max gewinnt der FSC Rheda einen taktisch sehr gut ausgebildeten Spieler, der bereits erste Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln konnte. In den vergangenen Jahren agierte er aus beruflichen Gründen einige Ligen tiefer, möchte nun jedoch noch einmal in der Westfalenliga angreifen und sich dort beweisen. Der Kontakt war von Anfang an sehr positiv, sodass beide Seiten schnell zueinander fanden. Für Max ist der Wechsel eine tolle Chance, sich sportlich erneut auf hohem Niveau zu zeigen. Mit seiner Flexibilität auf der Position des rechten Verteidigers sowie im defensiven Mittelfeld auf der Sechser-Position passt er hervorragend in das Anforderungsprofil des FSC Rheda und ergänzt den Kader optimal", heißt es von Vereinsseite.
Hasani befindet sich in seinem ersten Seniorenjahr und hat in Avenwedde einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mit 18 Liga-Einsätzen ist er beim Landesligisten der Akteur mit der drittmeisten Einsatzzeit. "Dies unterstreicht seine Qualität und sein großes Potenzial. Seine Stärken liegen im zentralen Mittelfeld, wo er mit Spielverständnis, Einsatzbereitschaft und Übersicht überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass sich ein talentierter und entwicklungsfähiger Spieler dazu entschieden hat, beim FSC Rheda den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", so der Verein.
Trienens soll eine weitere Option in der Offensive darstellen. Der Stürmer hat sich in seiner Jugend stetig nach oben gearbeitet und spielt aktuell erstmals in der höchsten westfälischen U19-Spielklasse. "Trotz seines jungen Alters bringt Marlon bereits sehr gute körperliche Voraussetzungen für den Seniorenbereich mit. Er überzeugt durch seine Größe, Schnelligkeit, Robustheit sowie seine technischen Fähigkeiten und bringt damit ein vielversprechendes Gesamtpaket für die Offensive mit. Der FSC Rheda freut sich darauf, Marlon im Seniorenbereich weiterzuentwickeln und ihm mit der Westfalenliga ein qualitativ hochwertiges Spielniveau bieten zu können, um den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung zu machen", schreibt der Verein.