Frustrierendes Remis für den MSV Duisburg - die Stimmen nach dem Spiel

Joshua Bitter am Ball für den MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Einen Rückschlag im Rennen um die direkten Aufstiegsplätze in der 3. Liga musste der MSV Duisburg am Sonntagnachmittag hinnehmen. Im Heimspiel kamen die Zebras gegen den TSV Havelse nur zu einem 1:1. Statt Punktgleichheit mit mit dem Spitzenduo VfL Osnabrück und Energie Cottbus sind es nun zwei Zähler Rückstand. Auch auf den SC Verl sind es nur zwei statt möglicher vier Punkte Vorsprung. Tobias Fleckstein, Joshua Bitter und Cheftrainer Dietmar Hirsch waren nach Abpfiff entsprechend angefressen.

Tobias Fleckstein: "Es war ein ganz wildes Spiel. Wir können heute zehn Tore schießen, aber auch sechs kassieren. Allein in den ersten 20 Minuten können wir schon vier Tore erzielen, aber wir machen es nicht. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Im eigenen Stadion dürfen wir nicht so viele Konter bekommen. Dann kriegen wir ein dummes Gegentor, was bis zur Pause zu einem Bruch im Spiel geführt hat. Nach der Halbzeit kommen wir gut zurück, können gleich wieder zwei Tore erzielen, kommen aber nur zum Ausgleich. Ich dachte, wir machen auf jeden Fall noch ein zweites, doch das ist uns leider nicht geglückt."

Joshua Bitter: "Wenn man so auf die Führung drückt und es nicht schafft, denn Ball über die Linie zu bekommen, ist es vielleicht auch ein wenig Ironie, dass man sich hinten einen fängt. Das war für uns ganz klar ein Bruch. Danach kamen wir nicht mehr richtig ins Spiel, haben aber trotzdem noch einige gute Chancen gehabt. Wenn man die Summe der Chancen betrachtet, war es ein verschenkter Sieg."