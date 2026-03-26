Frohnhausen und RWE II machen ordentlich Druck nach oben

RWE II fehlt nicht viel auf Platz eins. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat sich die SpVgg Sterkrade 06/07 die zuvor so gute Ausgangsposition etwas eingebüßt. Sollte das Team von Lars Mühlbauer sich gegen Kellerkind DJK Arminia Lirich nicht wieder plötzlich fangen, könnten die Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg erst einmal in weite Ferne geraten. Derzeit ist nämlich nicht davon auszugehen, dass die direkte Konkurrenz ebenfalls Federn lässt. Der VfB Frohnhausen ist nach zuletzt fünf Siegen in Folge nämlich auch wieder voll im Geschäft und kann vor dem Kräftemessen gegen Rot-Weiss Essen II unter der Woche (1. April) vielleicht sogar noch etwas vom Vorsprung abknabbern. Während Frohnhausen gegen den Heisinger SV auf weitere Punkte hofft, hat RWE gegen TuSEM Essen die Tabellenführung vor Augen. Dafür bräuchte es aber einen Punktverlust von Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr.