Frohnhausen und RWE II machen ordentlich Druck nach oben

Mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat sich die SpVgg Sterkrade 06/07 die zuvor so gute Ausgangsposition etwas eingebüßt. Sollte das Team von Lars Mühlbauer sich gegen Kellerkind DJK Arminia Lirich nicht wieder plötzlich fangen, könnten die Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg erst einmal in weite Ferne geraten. Derzeit ist nämlich nicht davon auszugehen, dass die direkte Konkurrenz ebenfalls Federn lässt. Der VfB Frohnhausen ist nach zuletzt fünf Siegen in Folge nämlich auch wieder voll im Geschäft und kann vor dem Kräftemessen gegen Rot-Weiss Essen II unter der Woche (1. April) vielleicht sogar noch etwas vom Vorsprung abknabbern. Während Frohnhausen gegen den Heisinger SV auf weitere Punkte hofft, hat RWE gegen TuSEM Essen die Tabellenführung vor Augen. Dafür bräuchte es aber einen Punktverlust von Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr.
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle
26. Spieltag
01.04.26 VfB Frohnhausen - Rot-Weiss Essen II
02.04.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Blau-Gelb Überruhr
02.04.26 Dostlukspor Bottrop - SuS Haarzopf
02.04.26 TuSEM Essen 1926 - Fatihspor Essen 2001
02.04.26 SV Burgaltendorf - Heisinger SV
02.04.26 Vogelheimer SV - Spvgg Sterkrade-Nord
02.04.26 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Steele
02.04.26 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Königshardt
02.04.26 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Lirich 1920
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