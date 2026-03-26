 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Frohnhausen und RWE II machen ordentlich Druck nach oben

Bezirksliga, Staffel 6: Effektiv ist es ein Fünfkampf um die beiden Spitzenpositionen. Derzeit ist die DJK Arminia Klosterhardt noch in der Pole Position - und hat nun die Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr vor sich.

von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
RWE II fehlt nicht viel auf Platz eins.
RWE II fehlt nicht viel auf Platz eins. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat sich die SpVgg Sterkrade 06/07 die zuvor so gute Ausgangsposition etwas eingebüßt. Sollte das Team von Lars Mühlbauer sich gegen Kellerkind DJK Arminia Lirich nicht wieder plötzlich fangen, könnten die Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg erst einmal in weite Ferne geraten. Derzeit ist nämlich nicht davon auszugehen, dass die direkte Konkurrenz ebenfalls Federn lässt. Der VfB Frohnhausen ist nach zuletzt fünf Siegen in Folge nämlich auch wieder voll im Geschäft und kann vor dem Kräftemessen gegen Rot-Weiss Essen II unter der Woche (1. April) vielleicht sogar noch etwas vom Vorsprung abknabbern. Während Frohnhausen gegen den Heisinger SV auf weitere Punkte hofft, hat RWE gegen TuSEM Essen die Tabellenführung vor Augen. Dafür bräuchte es aber einen Punktverlust von Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr.

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So., 29.03.2026, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
13:45

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:15live

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
16:00

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:15live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
14:00

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

26. Spieltag
01.04.26 VfB Frohnhausen - Rot-Weiss Essen II
02.04.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - FC Blau-Gelb Überruhr
02.04.26 Dostlukspor Bottrop - SuS Haarzopf
02.04.26 TuSEM Essen 1926 - Fatihspor Essen 2001
02.04.26 SV Burgaltendorf - Heisinger SV
02.04.26 Vogelheimer SV - Spvgg Sterkrade-Nord
02.04.26 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Steele
02.04.26 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Königshardt
02.04.26 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Lirich 1920

Hier geht es zum Spielplan

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