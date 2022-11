Froh noch gewonnen zu haben

Am vergangenen Spieltag war man zu Gast beim „Kuckuck“ in Ittersbach. Die erste Chance für die Viktoria keimte bereits nach 2 gespielten Minuten auf. Edgar Streichs Hereingabe auf Kevin Anderle konnte der Torwart jedoch per Fußabwehr entschärfen. In der 8. Minute das 1:0 für Ittersbach. Nachdem der VfR den Ball in unserer Hälfte erobern konnte, schob Touray frei vor unserem Torwart den Ball abgeklärt ins Tor. Das 1:1 der Viktoria fiel nach einem direkt verwandelten Eckball von Tobias Friedel. Die nächste Chance hatte Torschütze Touray, dessen Abschluss jedoch von Hobler entschärft wurde. Die nächste gute Chance hatte erneut Anderle. Nach einer Flanke von Dominik Meinzer setzte Anderle zum Fallrückzieher an. Der Ball verhielt sich jedoch wie ein treuloser Partner und ging neben raus. Nach 30 Minuten spielten Pedro Pfaff und Dominik Meinzer sich schön über außen frei. Die daraus hervorgegangen Flanke von Pfaff landete bei Anderle, dessen Abschluss jedoch übers Tor ging. Danach konnte der VfR Außenverteidiger den Ball nicht kontrollieren, wodurch das Spielgerät bei Meinzer landete, der allein auf das Tor stürmte, den Torwart verlud und ins leere Tor einschieben konnte. Kurz vor der Pause, Freistoß für die Rothosen aus 20 Metern. Friedel trat an und verwandelte das Ding direkt zum 3:1-Pausenstand.