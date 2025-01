Frisch erholt

Am Montag begrüßt der Coach seine Spieler zum obligatorischen Laktattest, der den Auftakt zur fünfwöchigen Vorbereitungsphase bildet. Das erste Platztraining ist für Dienstag vorgesehen. Nach knapp fünfzehnmonatiger Leidenszeit ist dann der Kapitän wieder mittendrin, statt nur dabei.

Nur zwei Punkte aus den acht Partien vor der Winterpause haben die Astorstädter auf den zwölften Rang abrutschen lassen. Nun soll wieder an die erste Hälfte der Vorrunde angeknüpft werden, als es außerordentlich gut lief und die Elf von Trainer Matthias Born sich ein so großes Punktepolster zugelegt hat, dass sie während ihrer Schwächephase davon zehren konnte.

In Sachen Zu- oder Abgängen hat sich nichts getan. Da einige Kicker wie Theodoros Politakis oder Tim Fahrenholz, die im Jahresendspurt verletzt fehlten nun wieder mit dabei sind, hat der Kader an Breite und Qualität gleichermaßen gewonnen.

"Wir freuen uns sehr für Marcel", sagt Walldorfs Sportlicher Leiter Frank Fürniß zum Comeback von Marcel Carl. Der Stürmer soll sukzessive zur alten Form herangeführt werden, wohlwissend, dass dies ein Prozess und keine Sache von ein paar Trainingseinheiten ist. Ansonsten waren fast alle Akteure mit dabei. "Ein paar Erkältungen sind der Jahreszeit geschuldet und Maximilian Waack leidet an muskulären Problemen", zählt Fürniß weiter auf und erläutert, "es ist aber nichts dabei, wo wir von einer längeren Ausfallzeit ausgehen müssen."

Am Samstag steht das erste von sechs Vorbereitungsspielen auf dem Programm. Sämtliche Partien finden auf dem heimischen Sportgelände statt, ehe am 22. Februar ein Auswärtsspiel beim SV Eintracht Trier die 14 Begegnungen der Restrückrunde einläutet. Ab dann sollen zügig wieder Zähler her, das Punktepolster auf die Abstiegsränge ist nämlich ganz schön dünn geworden.

Vorbereitung des FC-Astoria Walldorf:

20.01.: Trainingsauftakt; 25.01., 12 Uhr: FCA – SV Rot-Weiß Walldorf; 29.01., 19 Uhr: FCA – Türkspor Neckarsulm; 01.02., 12 Uhr: FCA – FSV Hollenbach; 05.02., 19 Uhr: FCA – VfR Mannheim; 08.02., 12 Uhr: FCA – SV Oberachern; 14.02., 18 Uhr: FCA – Bahlinger SC; 22.02., 14 Uhr: Pflichtspielauftakt beim SV Eintracht Trier.