Friedrichshaller SV zu Hause gegen den TSV Pfedelbach

Nach siebenjähriger Zugehörigkeit zur Landesliga konnte Pfedelbach in der abgelaufenen Saison den Abstieg nicht vermeiden. Zum Beginn der laufenden Saison ging bei den Gästen ein massiver Umbruch von statten. Zwölf Spieler haben den Verein verlassen bzw. haben ihre Laufbahn beendet. Auch ein Trainerwechsel stand ins Haus. Bei den Gästen hat nun Spielertrainer Nicolas Baur das Sagen. Aktuell belegt Pfedelbach den 8. Tabellenrang und hat zwei Zähler mehr auf dem Konto als der Friedrichshaller SV.

Unser Friedrichshaller SV wird alles daransetzen, die in Öhringen verlorenen Punkte am Sonntag sich zurückzuholen. Allerding müssen dazu unsere Jungs über die komplette Distanz „Vollgas“ geben und die sich erarbeiteten Möglichkeiten konsequenter nutzen. Natürlich benötigt der FSV hierzu die zahlreiche Unterstützung seiner Anhänger. Kommt daher alle am Sonntag in den Sportpark und steht unseren Jungs zur Seite.