Friedrichshaller SV II muss zum Tabellenzweiten

In der Kreisliga B4 Franken muss der Friedrichshaller SV II um 15:00 Uhr beim FC Obersulm in Affaltrach um die Punkte kämpfen.

Von seinen bisher acht Ligaspielen hat Obersulm lediglich eines verloren und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gastgeber werden bestimmt bemüht sein, diesen vorderen Rang nicht leichtfertig herzuschenken.

Auf unseren Friedrichshaller SV II wartet am Sonntag bestimmt keine leichte Aufgabe. Allerdings haben unsere Jungs in den zurückliegenden Partien bewiesen, dass sich auch vor stärkeren Gegnern nicht verstecken müssen. Am Ende stand man zwar häufig mit leeren Händen da, aber die Ergebnisse konnten im Rahmen gehalten werden. Drücken wir unserer Truppe für das Match am Sonntag ganz fest die Daumen.