Frickenhofen punktet weiter

Am Anfang machte sich Frickenhofen das Spiel selbst schwer und kam erst ab Minute 29 richtig ins Spiel und konnte am Ende ein 6:1 Sieg feiern gegen acht Mann.

Frickenhofen startete sehr unruhig in die Partie, dies blieb der TSK nicht unbemerkt. So bekam Hasan Eski den Ball in der fünften Minute in die Spitze, der fulminant den Ball an Luis Hirth vorbei schob zum 1:0.



Folgend sah man beim SVF mangelnde Präzision, beim Passspiel im letzten Drittel. Die Gäste spielten den Ball ganz ruhig durch während der SV weitgehend nur zuschaute.



Das Spiel plätscherte vor sich hin doch Frickenhofen meldete sich in Minute 29 mit dem ersten Angriff, welcher von Erfolg gekrönt wurde und das Spiel komplett drehen sollte. Colin Postic setzte sich stark an der rechten Strafraumkante durch und visierte das Gehäuse an. Der Ball wurde aber abgefälscht und kullerte aufs Gehäuse zu auf Robin Bauer, der bei diesem Angriff sehr gut mitlief und den Ausgleich markierte.



Die Führung sollte nur vier Minuten später folgen durch Colin Postic, der es aus gut 16 Metern versuchte. Es schien so als Frickenhofen fortan im Spiel war. Dies zeigte sich auch in den folgenden Angriffe von Postic, D'Alessandro und Frech, welche aber dank des TSK-Torhüters vereitelt wurden.



Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange Tim Bauer ein Blitzgedanke hatte: dieser führte einen Freistoß schnell aus auf Alex Frech und der schob zum 3:1 ein.



In der 56 Minute vollzog Frickenhofen einen Angriff und es entstand ein Ping-Pong Spiel im Strafraum, letztendlich beförderte ein TSK-Spieler den Ball ins eigene Tor.



Von den stark beginnenden Gästen war nichts mehr zu sehen außer harmlose Torschussversuche und einen unnötigen Platzverweis, was aber nicht der einzige an diesem Tag sein sollte. Frickenhofen war zu der Zeit voll in Fahrt nur der Haken daran war, dass der SV wieder zahlreiche Chancen liegen ließ durch Schönheits-Fußball.



In der 74 Minute sollte es dann wieder passieren: Tim Bauer setzte wieder sensationell an der linken Strafraumkante durch und legte den Ball quer auf Colin Postic, welcher einfaches Spiel hatte zum 5:1.



Was nun in den letzten zehn Minuten passierte, hatte mit Fußball nichts mehr zu tun: der Zuschauer sah eine sehr zerfahrene Partie und den Gästen brennte letztendlich die Sicherung durch bei einer sehr strittigen Aktion, wo sich auch ein TSK-Spieler etwas schwerer Verletzte. Anderseits hatte Frickenhofen sehr viel Glück, weil das Foul wäre aus Sicht vieler anderer auch eine Rote Karte gewesen. So rannte Ucar Oguzhan auf den Unparteiischen zu und forderte Rot, dieser verneinte es und Oguzhan forderte dann Rot für sich selbst. Den nächsten und letzten Platzverweis gab’s für meckern für den Kapitän.