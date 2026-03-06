Freitas: „dürfen unsere Gäste nicht unterschätzen“

Berdorf-Consdorf startete mit einem hohen Auswärtssieg in die Rückrunde und sollte gegen ein Ell, das immer noch nur 2 Punkte über dem ominösen Strich steht, eigentlich favorisiert sein. Doch es gibt einen Haken: die USBC ist zwar die beste Auswärtsmannschaft im 1.Bezirk der 2.Division, dümpelt in der Heimtabelle aber nur im unteren Mittelfeld. Woran das liegt und wie man das besser machen kann, haben wir Alberto Jorge Freitas, den Trainer des Fusionsvereins, gefragt.
„Wir haben nicht unbedingt eine Heimschwäche. In der Hinrunde war es Zufall, dass wir bei Heimspielen mehr Ausfälle zu kompensieren hatten. Spielerisch waren wir stets auf ein und derselben Linie. Zuhause haben dann die Ergebnisse nicht gestimmt und Gegner nutzten unsere Schwächen aus. In der Rückrunde müssen wir eine Heimstärke entwickeln.
Unseren Auftaktsieg müssen wir gegen Ell bestätigen, dürfen unsere Gäste aber nicht unterschätzen. Wir haben immer noch Personalprobleme, mit Ryan Aninie fällt ein Stürmer verletzt bis zum Saisonende aus und mit Meris Agovic ist einer gesperrt. Mit dem erst sechzehnjährigen Mbemba Djalo konnten wir über den Winter aber ein Talent aus Ettelbrück zurückholen.“
Ein wegweisendes Derby werden Pratzerthal-Redingen und Rambrouch bestreiten. Sowohl in der regulären Tabelle als auch in der Formtabelle befinden sich beide Teams relativ weit unten. Während sich für die Gäste eine Chance bietet, aufzuschließen, riskiert der FCPR im Falle einer Niederlage, in den Abstiegssog zu geraten. Absteiger Vianden ist seit Monaten im Tief, so dass sich die berechtigte Frage stellt, wie man dem offensiv starken Leader Harlingen Paroli bieten kann. Spannender dürfte es zwischen Ulflingen (3., 28 Punkte) und Bourscheid (7., 22) zugehen.
Alles andere als ein Heimsieg des formstarken Tabellenzweiten Erpeldingen gegen Schlusslicht Clerf wäre eine Überraschung und auch Böwingen wird mit fünf Siegen in Serie und einem gelungenen Rückrundenauftakt gegen Heiderscheid-Eschdorf in der Favoritenrolle antreten. Eine enge Kiste kann man sich in der Begegnung Folschette (4., 25 Punkte) und Christnach-Waldbillig (6., 23) erwarten, auch wenn man beim bei den Gästen eventuell Aufstiegshoffnungen nach dem 14.Spieltag von sich wies.
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.