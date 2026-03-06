Freitas: „dürfen unsere Gäste nicht unterschätzen“ Was bringt der 15.Spieltag im 1.Bezirk der 2.Division mit sich? von Paul Krier · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Ell ist in Consdorf zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Berdorf-Consdorf startete mit einem hohen Auswärtssieg in die Rückrunde und sollte gegen ein Ell, das immer noch nur 2 Punkte über dem ominösen Strich steht, eigentlich favorisiert sein. Doch es gibt einen Haken: die USBC ist zwar die beste Auswärtsmannschaft im 1.Bezirk der 2.Division, dümpelt in der Heimtabelle aber nur im unteren Mittelfeld. Woran das liegt und wie man das besser machen kann, haben wir Alberto Jorge Freitas, den Trainer des Fusionsvereins, gefragt. Freitas: „In der Rückrunde müssen wir eine Heimstärke entwickeln“ „Wir haben nicht unbedingt eine Heimschwäche. In der Hinrunde war es Zufall, dass wir bei Heimspielen mehr Ausfälle zu kompensieren hatten. Spielerisch waren wir stets auf ein und derselben Linie. Zuhause haben dann die Ergebnisse nicht gestimmt und Gegner nutzten unsere Schwächen aus. In der Rückrunde müssen wir eine Heimstärke entwickeln.