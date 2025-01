Freitag ab 19.30 Uhr im Ticker: RWO hat den WSV zu Gast

Für die Oberhausener geht es dabei mit Trainer Sebastian Gunkel darum, den Kontakt zum Spitzenreiter MSV Duisburg zu halten. Denn am 31. Januar steht das direkte Duell der beiden Traditionsvereine aus dem Ruhrgebiet auf dem Programm, aktuell trennen den Vierten RWO sieben Zähler von der Spitze - bei einem Sieg im direkten Duell sicherlich nicht unüberbrückbar. Deshalb werden wir von diesem Spiel für Euch natürlich ebenfalls ausführlich berichten, kündigt sich dort doch eine absolute Knallerpartie vor vollen Rängen in Duisburg an.

Spannend sicherlich: Der WSV ist in der Formtabelle hinter dem MSV auf Platz zwei, gewann die drei letzten Partien vor der Winterpause. In diesem Zeitraum hat RWO allerdings ebenfalls zwei Siege auf die Habenseite gebracht - es steht also die Frage im Raum, wer die Form aus dem Dezember eher ins neue Jahr gerettet hat. Der WSV ist aber vor allem das weit offensivstärkere Team, traf im bisherigen Saisonverlauf mehr als doppelt so oft wie die Wuppertaler Gäste.

