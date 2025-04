Der Anhang des MSV Duisburg macht sich am Freitag auf zu einer Pilgerreise nach Mönchengladbach. – Foto: Robin Bogaletzki

Freitag ab 18.30 Uhr live: Beseitigt der MSV Duisburg letzte Zweifel? Regionalliga West: Eigentlich ist der MSV Duisburg schon vor dem Vergleich mit Borussia Mönchengladbach II aufgestiegen. Ein Punktgewinn würde letzte Zweifel auslöschen - und die Party im Borussia-Park kann beginnen.

Unfassbar, unwürdig, ein Tiefpunkt: Es gibt viele Vokabeln, die das Geschehen in der Regionalliga West in der laufenden Saison beschreiben, die aber allesamt nichts mit dem MSV Duisburg zu tun haben - und irgendwie dann wieder doch. Denn das Liga-Geschehen mit zwei Rückzügen und weiteren Fragezeichen hat in dieser Woche auch Einfluss darauf gehabt, wann sich der MSV Duisburg über die Rückkehr in die 3. Liga freuen darf. Leider beraubt das die Fans auch ein wenig der verdienten Emotion, denn sie haben die Meidericher förmlich zurück in die Drittklassigkeit getragen.

Morgen, 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II MSV Duisburg MSV Duisburg 18:30 live PUSH Durch den Rückzug des KFC Uerdingen, der somit als zweites Team nach Türkspor Dortmund in der laufenden Saison aus dem Geschehen heraus ist, stieg der MSV Duisburg praktisch am Dienstagabend auf dem Sofa auf - und das wünscht man sich so nun mal wirklich nicht, zumal im Borussia-Park am Montagabend gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach wohl mit einer nichtmal knapp fünfstelligen Besucherzahl aus Duisburg zu rechnen ist. Und die Fans wollten den Aufstieg an diesem Abend eigentlich sportlich besiegeln - und dann auch so feiern. Auch in der neuesten Ausgabe unseres Podcasts "Erstklassig Viertklassig" haben wir die Situation analysiert - die ideale Einstimmung auf das Spiel am Freitag.

