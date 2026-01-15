Aiman Dardari (li., hier am Ball gegen die Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern) läuft im Frühjahr für die SpVgg Greuther Fürth auf. – Foto: Frank Scheuring

»Freigeist« Aiman Dardari verstärkt die SpVgg Greuther Fürth Der 20-jährige luxemburgische Nationalspieler wird für die Rückrunde auf Leihbasis vom FC Augsburg an den Ronhof abgegeben

Der FC Augsburg hat den luxemburgischen Nationalspieler Aiman Dardari für die Rückrunde an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Der 20-Jährige war vor genau einem Jahr im Januar 2025 aus dem Nachwuchsbereich des FSV Mainz 05 nach Augsburg gekommen. In der Regionalliga Bayern konnte er in der Frühjahrsrunde der vergangenen Saison überzeugen und erzielte in zwölf Einsätzen fünf Treffer. Seit Sommer ist er fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders, konnte sich aber noch nicht auf Dauer festspielen in der ersten Mannschaft. Bisher reichte es für drei Kurzeinsätze in der höchsten Liga Deutschlands.

Um Spielpraxis zu sammeln, wurde Dardari auch in der Regionalliga Bayern weiterhin eingesetzt und erzielte in acht Einsätzen starke sechs Treffer. Jetzt soll er in Fürth den nächsten Schritt machen und Erfahrungen in der 2. Liga sammeln.



FCA-Sportdirektor Benni Weber erläutert die Intention hinter dem Leihgeschäft: "Aiman hat sich beim FCA in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt: Seine überzeugenden Auftritte in der U23, die Vertragsverlängerung im Sommer und seine wachsende Rolle in der luxemburgischen Nationalmannschaft unterstreichen das. Mit der Leihe zur SpVgg Greuther Fürth folgt nun der nächste logische Schritt, damit er in der 2. Bundesliga kontinuierlich Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann. Wir wünschen ihm viel Erfolg und eine verletzungsfreie Rückrunde."

Aiman Dardari (li.) im WM-Qualifikationsspiel Luxemburg gegen Deutschland. – Foto: Emmanuel Perez

Beim abstiegsgefährdeten Kleeblatt freut man sich auf Verstärkung. Sportdirektor Stephan Fürstner: "Aiman bringt viel Qualität im Eins-gegen-Eins mit. Er ist mutig, sehr wendig und technisch gut ausgebildet. Aiman ist in der Offensive ein kleiner Freigeist, versteht es aber auch, seine Defensivaufgaben zu erfüllen. Der FCA plant ab Sommer fest mit Aiman, deshalb konnten wir uns leider keine Kaufoption sichern. Wir sind aber froh, dass wir mit ihm für die Rückrunde unsere Offensivoptionen verstärken können."





Aiman Dardari bringt es schon auf zehn Einsätze in er luxemburgischen Nationalmannschaft und stand auch im November im WM-Qualispiel gegen Deutschland von Beginn an auf dem Platz.