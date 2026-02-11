Freier TuS stellt seinen neuen Cheftrainer vor Florian Schmid, zuletzt beim Ligakonkurrenten SV Obertraubling tätig, tritt die Nachfolge von Vasile Holom an von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Florian Schmid (Mitte) steht ab sofort an der Seitenlinie des Freien TuS Regensburg. – Foto: Verein

Kreisligist Freier TuS Regensburg hat Nägel mit Köpfen gemacht und präsentiert mit Florian Schmid seinen neuen Cheftrainer. Das 29-jährige Trainertalent folgt auf Vasile Holom, von dem man sich vor Kurzem einvernehmlich getrennt hatte. Der ehemalige Coach des Ligakonkurrenten SV Obertraubling solle frischen Wind in Mannschaft und Verein bringen und passe ideal zum eingeschlagenen Weg des TuS, heißt es in einer Pressemeldung des Klubs.

Bis zum Ende der Vorsaison trainierte Schmid erfolgreich den SV Obertraubling. Unter seiner Führung wurde die Mannschaft zweimal Vierter und einmal Dritter in der Kreisliga 1. Der Inhaber der B-Lizenz steht für modernen, strukturierten Fußball und ist bekannt für seine Arbeit mit jungen Spielern. Genau diesen Ansatz verfolgt der Freie TuS künftig konsequent: Eigene Talente ausbilden, entwickeln und nachhaltig an die erste Mannschaft heranführen. In sehr offenen und konstruktiven Gesprächen überzeugte Schmid die Verantwortlichen nicht nur mit seinem taktischen Verständnis, sondern auch mit seiner klaren Menschenführung. „Mit Florian Schmid haben wir einen Trainer gefunden, der hervorragend zu uns und zur aktuellen Situation passt. Er genießt unsere volle Rückendeckung und unser vollstes Vertrauen“, betont die Vereinsführung.



Auch Florian Schmid selbst sieht im Freien TuS Regensburg beste Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit: „Der Freie TuS hat mich vor allem durch seine klaren Strukturen und den starken Zusammenhalt überzeugt. Hier engagieren sich viele Menschen mit großer Leidenschaft für den Verein – das spürt man sofort. Die Mannschaft ist sehr geschlossen, bringt viel Potenzial mit und besteht aus zahlreichen jungen, hungrigen Spielern. Besonders spannend finde ich, dass mit den Talenten aus der A-Jugend bereits der nächste Jahrgang in den Startlöchern steht. Ich sehe hier die große Chance, gemeinsam etwas zu entwickeln und langfristig erfolgreich zu sein“, erklärt der 29-Jährige.





Diese Trainerverpflichtung fügt sich nahtlos in die Vereinsphilosophie ein, die Vorstand Peter Kleiner so beschreibt: „Der TuS soll weiter Spielern die Möglichkeit bieten, möglichst ambitioniert und gleichzeitig in einem Umfeld neuer Freundschaften Fußball zu spielen. Viele verstehen den TuS als ihre Heimat – das zeigen auch die wenigen Wechsel in den vergangenen Jahren. Keiner will weg, die Truppe hält zusammen. Und wir wollen, dass auch in Zukunft viele gemeinsame Erinnerungen und Erfolge dazukommen.“



Der Kader bleibt in weiten Teilen zusammen. Zwar musste der Verein einige schmerzhafte Abgänge verkraften, allerdings ausschließlich aus beruflichen Gründen. Alexander Meister, Tobias Bromme und Jonas Premru verließen den TuS aufgrund berufsbedingter Umzüge. Mit Vinzent Giesa (zu Pielenhofen) und Tayir Atarigbe (zum VfR Regensburg) verließen zwei Spieler den Verein im Winter. Sportlich bleibt das Grundgerüst der Mannschaft dennoch stabil.



