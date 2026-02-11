Freier TuS stellt seinen neuen Cheftrainer vor

Kreisligist Freier TuS Regensburg hat Nägel mit Köpfen gemacht und präsentiert mit Florian Schmid seinen neuen Cheftrainer. Das 29-jährige Trainertalent folgt auf Vasile Holom, von dem man sich vor Kurzem einvernehmlich getrennt hatte. Der ehemalige Coach des Ligakonkurrenten SV Obertraubling solle frischen Wind in Mannschaft und Verein bringen und passe ideal zum eingeschlagenen Weg des TuS, heißt es in einer Pressemeldung des Klubs.
Bis zum Ende der Vorsaison trainierte Schmid erfolgreich den SV Obertraubling. Unter seiner Führung wurde die Mannschaft zweimal Vierter und einmal Dritter in der Kreisliga 1. Der Inhaber der B-Lizenz steht für modernen, strukturierten Fußball und ist bekannt für seine Arbeit mit jungen Spielern. Genau diesen Ansatz verfolgt der Freie TuS künftig konsequent: Eigene Talente ausbilden, entwickeln und nachhaltig an die erste Mannschaft heranführen. In sehr offenen und konstruktiven Gesprächen überzeugte Schmid die Verantwortlichen nicht nur mit seinem taktischen Verständnis, sondern auch mit seiner klaren Menschenführung. „Mit Florian Schmid haben wir einen Trainer gefunden, der hervorragend zu uns und zur aktuellen Situation passt. Er genießt unsere volle Rückendeckung und unser vollstes Vertrauen“, betont die Vereinsführung.
Auch Florian Schmid selbst sieht im Freien TuS Regensburg beste Voraussetzungen für eine langfristige Zusammenarbeit: „Der Freie TuS hat mich vor allem durch seine klaren Strukturen und den starken Zusammenhalt überzeugt. Hier engagieren sich viele Menschen mit großer Leidenschaft für den Verein – das spürt man sofort. Die Mannschaft ist sehr geschlossen, bringt viel Potenzial mit und besteht aus zahlreichen jungen, hungrigen Spielern. Besonders spannend finde ich, dass mit den Talenten aus der A-Jugend bereits der nächste Jahrgang in den Startlöchern steht. Ich sehe hier die große Chance, gemeinsam etwas zu entwickeln und langfristig erfolgreich zu sein“, erklärt der 29-Jährige.
Gemeinsam mit Vorstand Peter Kleiner und Abteilungsleiter Markus Lang soll Neu-Coach Schmid nun die Mannschaft der Zukunft formen. Erfahrene Führungsspieler wie Brey, Priller und Waldhauser bilden dabei das stabile Fundament. Ergänzt wird dieses durch talentierte, junge und hungrige Spieler wie Haag und Bscheidl, zahlreiche A-Jugendliche sowie Akteure aus der zweiten Mannschaft, die aktuell ungeschlagen die B-Klasse anführen und auf Aufstiegskurs sind. Die Marschroute ist klar, aber realistisch: ambitioniert in die neue Saison starten, einen Angriff wagen – und sehen, was möglich ist. Junge, entwicklungsfähige Spieler gepaart mit erfahrenen Führungsspielern sollen ein Team formen, das sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Auch abseits des Platzes befindet sich der Freie TuS im Aufbruch. Die neue Vorstandschaft, seit rund einem Jahr im Amt, hat interne Strukturen neu geordnet und legt aktuell den Fokus auf die Erneuerung und Renovierung der Infrastruktur. Parallel dazu laufen weitere Maßnahmen, um die Herrenmannschaften breiter, stabiler und insgesamt professioneller aufzustellen. Positive Entwicklungen zeigen sich zudem im Sponsoring sowie in der stetig wachsenden Präsenz in den sozialen Medien.