Freier TuS: Vasile Holom nicht mehr Trainer Der Kreisligist und sein 46-jähriger Übungsleiter trennen sich einvernehmlich – Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr

Der Freie TuS Regensburg und Trainer Vasile Holom haben sich getrennt. – Foto: Felix Schmautz

Beim Freien TuS Regensburg gibt es im Winter eine einschneidende Veränderung auf der Kommandobrücke. Der ehemalige Landesligist und Cheftrainer Vasile Holom (46) haben sich in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach eineinhalb Jahren zu beenden. In mehreren offenen und konstruktiven Gesprächen über den bisherigen Saisonverlauf wurde gemeinsam festgestellt, dass ein externer Input der Mannschaft in der aktuellen Situation guttun würde. Mit 27 Punkten aus 18 Spielen überwintern die Kicker von der Schillerwiese auf dem sechsten Tabellenplatz der Kreisliga 1.

Vasile Holom übernahm den Freien TuS im Sommer 2024. Er habe sich „von Beginn an voll in den Dienst der Mannschaft gestellt“ und sei „sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Stütze des Teams“ gewesen, heißt es von Seiten der Verantwortlichen am Montag. Durch seine enge Verbundenheit zu vielen Spielern sowie zahlreiche gewachsene Freundschaften innerhalb der Mannschaft habe er das Team weit über das Sportliche hinaus geprägt. „Besonders hervorzuheben ist der hohe menschliche Wert, den Holom in den Verein eingebracht hat“, loben die Entscheidungsträger.



Auch taktisch und spielerisch habe der 46-Jährige die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt, wofür ihm der Freie TuS sehr dankbar ist. Die Vorsaison beendeten die Regensburger mit einem starken Punkteschnitt auf Rang drei. Aktuell ist man Sechster, wobei die Top-Vier der Liga bereits einteilt sind. Der Verein hofft ausdrücklich darauf, dass Holom dem TuS erhalten bleibt und künftig weiterhin eine Funktion übernimmt – schließlich sei er durch und durch ein TuSler.





In puncto Nachfolgelösung soll zeitnah Vollzug gemeldet werden. Die Vereinsführung um Abteilungsleiter Markus Lang und Vorstand Peter Kleiner hat die Winterpause intensiv genutzt und befindet sich in den finalen Gesprächen. „Zeitnah wird der Freie TuS Regensburg einen neuen Trainer präsentieren können“, heißt es von Vereinsseite.