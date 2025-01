Freiburger Futsalspieler erwarten SV Darmstadt 98

Klangvoll ist der Vereinsname der Mannschaft, die den Futsalspielern von Black Forest Futsal Freiburg am Sonntag, 16 Uhr, in der Staudinger-Sporthalle gegenüber steht: Der SV Darmstadt 98, momentan Tabellensechster, gastiert zum ersten Freiburger Heimspiel der Rückrunde in der Regionalliga beim Tabellenfünften.

Die Lilien stellen in Khalid Sahraoui (34 Treffer) den Toptorjäger der Liga. „Sie werden ihre Chance sicher in Eins-zu-eins-Duellen suchen“, vermutet der Freiburger Teamverantwortliche Frank Uhle. Im Hinspiel gelang Black Forest ein überzeugender Auswärtssieg (12:2), den das Team gerne wiederholen möchte. Mit einem Sieg bei BaKi Futsal Nürnberg (10:3) und einer Niederlage bei den Futsal Panthers Ingolstadt (1:2) sind die Freiburger vergangene Woche in die Rückrunde gestartet. „Ich sehe für uns durchaus noch Chancen nach oben“, sagt Uhle. Beim Tabellendritten Ingolstadt verpasste der Aufsteiger am Sonntag mit der letzten Aktion den möglichen 2:2-Ausgleich.