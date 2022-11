Freiburger FC bringt einen Punkt vom Neckar mit Offenburger FV überzeugt in Ravensburg und gewinnt erneut in der Fremde +++ Villingen siegt deutlich

FC Holzhausen - Freiburger FC 1:1 (1:0).

Garant für dieses Remis war FFC-Torhüter Marius Kaiser, der in Halbzeit zwei über sich hinaus wuchs und reihenweise beste Chancen der Gastgeber zunichte machte. Nach Meinung beider Trainer war Kaiser der beste Mann auf dem Platz. In Halbzeit eins begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, Möglichkeiten gab es zunächst auf beiden Seiten. Für die Breisgauer verpassten eine mögliche Führung: Mehr auf BZ-Plus.

Freiburg: Kaiser, Faßbinder, Polzer, Anlicker (62. Gehring), Tritschler, Ivancic (62. Schelb), Himmelsbach, Hinrichsen (79. Galli), Zeyer, Ibrahim (76. Hoffmann), Eggert. Tore: 1:0 Schoch (36.), 1:1 Galli (90.+1). Schiedsrichter: Bender (Gomaringen). ZS:380.





FV Ravensburg - Offenburger FV 1:3 (1:1).

3:1 (1:1) setzte sich der OFV durch, es war zweite Auswärtsdreier in Folge für das Team von OFV-Coach Sascha Ruf, das sich bisher eigentlich nicht als Auswärtsteam einen Namen in der Oberliga gemacht hatte. Bis auf zwei Punkte pirschen sich die Offenburger an den Konkurrent FVR in der Tabelle ran. Mehr auf BZ-Plus.