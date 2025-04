Frechen-Coach Özbay warnt vor Schlusslicht: "Hatten riesige Probleme"

– Foto: Daniel Frenken

Nach der Osterpause will die SpVg Frechen 20 in der Mittelrheinliga einen neuen Anlauf in der Rückrunde starten – mit einem Sieg gegen das Schlusslicht Union Schafhausen. Das Team von Trainer Okan Özbay rangiert mit 29 Punkten auf dem achten Tabellenplatz, ist jedoch mit der bisherigen Ausbeute im Jahr 2024 nicht ganz zufrieden. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte einfahren und nach Ostern die Rückrunde neu aufrollen“, betont Özbay vor dem Heimspiel am Sonntag.

Özbay: "Sind extrem gewarnt" Dass mit Schafhausen eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet, glaubt der Frechener Coach indes nicht. „Schafhausen ist alles andere als zu unterschätzen. Wir hatten auswärts riesige Probleme im Hinspiel. Das 1:1 am Ende war für beide Seiten verdient“, so Özbay. Zwar hat der Tabellenletzte am Ostermontag eine 1:3-Niederlage gegen den Siegburger SV kassiert, doch Trainer Özbay warnt eindringlich: „Die Männer können leidenschaftlich verteidigen und mit Sicherheit auch Nadelstiche setzen. Deswegen sind wir extrem gewarnt.“

Für das Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz im Kurt-Bornhoff-Sportpark kann der Frechener Trainer auf deutlich bessere personelle Optionen zurückgreifen als zuletzt. „So gut war der Kader noch nie bestückt. Natürlich ist nicht jeder in Top-Verfassung, aber das gibt uns viel mehr Möglichkeiten als die Wochen davor“, erklärt Özbay. Mit Patrick Friesdorf steht außerdem der Top-Torjäger wieder zur Verfügung, auch die Rückkehrer Miran Agirbas und Matt Vogel befinden sich im Aufbau. „Jetzt geht es darum, die Möglichkeiten zu nutzen. Dass jeder die Minuten, für die er die Verfassung hat, nutzt und an die Grenze geht“, so Özbay weiter. Neben einem Sieg hofft man in Frechen auch auf gute Stimmung auf den Rängen: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel und die Heimkulisse. Jetzt geht es darum, drei Punkte einzufahren und hoffentlich auch sehr viel Spaß an unserem Fußball zu haben.“