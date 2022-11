Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich der SV Adelshofen und der TSV Könisgbrunn (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Frauenfußball kompakt: Brucker Landkreis-Teams überwintern auf Spitzenplätzen Überacker, Puchheim und Gröbenzell feiern Siege

So kann man in die Winterpause gehen: Die SG Aich schiebt sich an die Kreisklassen-Tabellenspitze. Der SV Adelshofen trotzt dem Zweitem ein Remis ab.

Fürstenfeldbruck – Der Aufsteiger aus Überacker überwintert in der Bezirksoberliga auf dem zweiten, die Kreisliga-Frauen aus Gröbenzell auf dem dritten Platz. Noch besser läuft es bei der Spielgemeinschaft aus Aich, Aufkirchen und Wildenroth. Der Aufsteiger feiert in der Kreisklasse die Herbstmeisterschaft. Bezirksoberliga

Mit einem 2:1-Sieg in der um eine Woche nach hinten verschobenen Begegnung verabschiedete sich der Aufsteiger aus Überacker erfolgreich in die Winterpause. Sehr zur Freude von Trainer Andreas Fasching war nach längerer Verletzungspause erstmals auch wieder Torjägerin Fridos Tomangbe dabei. Sie erzielte auch den 1:1-Halbzeitstand, den Johanna Burgmann und Anna Richter perfekt vorbereitet hatten, sodass Tomangbe den Ball nur noch im leeren Tor unterbringen musste. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stellte RW-Trainer Fasching ein wenig um, was prompt Früchte trug. Denn nun gaben die Rot-Weißen den Ton an. Tomangbe und Stefanie Irger versemmelten allerdings jeweils eine „Hundertprozentige“, so Fasching. Johanna Draude sorgte schließlich mit einem ihrer gefürchteten Freistöße für den 2:1-Siegtreffer. Bezirksliga

In einem laut FCP-Trainer Sascha Widemann ausgeglichenen ersten Durchgang ließ die Gäste-Abwehr nichts zu und die Puchheim-Stürmerinnen nutzten ihre Chancen effektiv. Lena Greiner erzielte nach einer halben Stunde das 1:0, und Steffi Fiedler versenkte einen Freistoß aus 40 Metern im Oberauer Kasten. Nach dem 3:0 durch Alina Serter wurde die Partie ein wenig ruhiger, wie Widemann meint. Als Oberau der 3:1-Anschlusstreffer gelang hatte Puchheim postwendend die Antwort in Form des vierten Treffers durch Fiedler parat. Den Schlusspunkt setzte die Torschützin des 1:0, Lena Greiner.

Kreisliga

In Gröbenzell wollte man an die gute Leistung der vergangenen Woche anknüpfen, was sich zunächst gegen die Gäste aus Tölz schwierig gestaltete. Nach einem Traumpass von Madlen Hiereth gelang es schließlich Emma Vollrath das Abwehr-Bollwerk zu knacken. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit führte ein Zusammenspiel zwischen Vollrath und Sarah Dietel zum 2:0. Doch die Gäste hatten sich längst noch nicht aufgegeben. Mit zwei Toren gelang ihnen das 2:2. Mit einem beherzten 25-Meter-Schuss erzielte Hiereth den 3:2-Siegtreffer. Kreisklasse

Trainer Georg Sigl freut sich über den Sieg, durch den sich die erst zu Saisonbeginn gegründete Landkreis-Spielgemeinschaft vor der SG Farchant an die Tabellenspitze setzte. Den 0:1-Rückstand egalisierte Lisa Schmölzl. Sydney Throm brachte die SG mit 2:1 in Führung, die Schmölzl bis zur Pause auf 3:1 ausbaute. Mit einem sehenswerten Freistoß erhöhte Antonia Nuscheler nach dem Wiederanpfiff auf 4:1. Das Eigentor von Viktoria Frietinger zum 4:2-Endstand war am Ende nur ein Schönheitsfehler. A-Klasse