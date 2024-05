Frauenbiburger Damen: Jost folgt auf Riebesecker und Wutz

Anja Riebesecker ist bereits seit fast 20 Jahren beim SVF dabei, zuerst als Spielerin, wo sie einige Aufstiege mit dem SV Frauenbiburg erreichte, danach als Trainerin sämtlicher Juniorinnen-Mannschaften und aktuell als Trainerin der Damenmannschaft. Am Ende der Saison 2021/22 beendete sie ihre aktive Karriere. Nur ein halbes Jahr später trat sie ihre Trainerrolle bei den SVF Damen an. In den letzten Wochen und Monaten bemerkte sie allerdings, dass es an der Zeit ist, eine Pause einzulegen, um wieder Kräfte für eine zukünftige Aufgabe zu sammeln.





Auch Lisa Wutz ist dem SVF schon über zehn Jahre verbunden. Sie hatte unteranderem eine erfolgreiche Zeit in der B-Juniorinnen Bundesliga. Auch sie engagierte sich einige Jahren als Trainerin der Juniorinnen. Im Winter der vergangenen Saison begann dann ihre Trainerkarriere als spielende Trainerin bei den Damen. Sie möchte gerne noch einmal einer höheren sportlichen Herausforderung in der Regionalliga nachgehen und hat sich deshalb für einen Wechsel im Sommer zum FFC Wacker München entschieden.