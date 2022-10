Frauen: TuS Wörrstadt reagiert in der Krise Josie Rothmann und Christoph Bender kümmern sich künftig gemeinsam um Frauenfußball-Bereich

Wörrstadt. Der 3:0-Erfolg über den SV Bardenbach war ein Befreiungsschlag für die Fußballerinnen von TuS Wörrstadt. Zur Belohnung ging es in der Regionalliga drei Plätze hoch. Schlusslicht ist nun Wormatia Worms, was insofern wichtig ist, als dass das Team um Tina Ruh am Sonntag (13 Uhr) am Neuborn zu Gast ist.

Sechs punktlose Spiele lagen hinter den Fußballerinnen von TuS Wörrstadt, als sie am vergangenen Sonntag Richtung Bardenbach aufbrachen. Eine Bilanz, die langsam auch das Management von TuS nervös machte. Es gab mehrere Gespräche – mit dem Trainer, mit der Mannschaft und schließlich auch mit Josie Rothmann. Am Ende verständigte man sich darauf, das Trainer-Team neu aufzustellen.

Fortan, so beschlossen Maria Breuer und Gregor Hertlein vergangene Woche in Absprache mit allen Beteiligten, sollen die erste und die zweite Mannschaft von Christoph Bender und Josie Rothmann gemeinsam betreut werden. Damit denkt man am Neuborn, einen Königsweg gefunden zu haben. Denn einerseits wollte der Verein Christoph Bender nicht verlieren, der erst zu Beginn dieser Saison den Trainer-Job in Wörrstadt übernommen hatte. „Er hat eine sehr große Fachkompetenz“, würdigte Maria Breuer den Hessen. Andererseits fand er in dieser Schwächeperiode der Mannschaft nicht die richtigen Worte, um wenigtens die Pflichtpunkte – etwa die in Ober-Olm – zu holen. Maria Breuer: „Er ist einfach viel zu freundlich. Er braucht noch ein wenig Erfahrung. Die, möchten wir, soll er bei uns sammeln können“.

Rothmann sagt mit kleinem Vorbehalt zu

Damit das klappt, klopften Maria Breuer und Gregor Hertlein bei der verdienten Ex-Torhüterin, inzwischen Trainerin der Zweiten Mannschaft in der Landesliga, an, ob sie sich nicht auch mit um die Erste kümmern wolle. Die 28-Jährige stimmte zu. Wenn auch unter kleinem Vorbehalt: Bis Mitte November steckt sie noch im Studium, was im Zweifelsfall Vorrang vor dem Fußball hat. Mit anderen Worten: Bender und Rothmann teilen sich die Aufgaben von Erster und zweiter Mannschaft – beide stimmen sich untereinander ab, wer sich worum kümmert.