Frauen-Regionalliga: Warbeyen kann Position dank Topspiel verbessern

Am vorigen Wochenende ist der VfR Warbeyen an die Tabellenspitze der Frauen-Regionalliga West zurückgekehrt, obwohl für das Team von Trainer Sandro Scuderi Ende November noch das Nachholspiel gegen den FSV Gütersloh II auf dem Plan steht. Am kommenden Sonntag nun bietet sich die Chance, die Lage mit den beiden punktgleichen Konkurenten an der Tabellenspitze weiter zu verbessern. Denn während der VfR versucht, mit einem Sieg beim 1. FFC Recklinghausen auf 24 Zähler aus dann neun Spielen zu kommen, treten der Dritte Wacker Mecklenbeck und der Zweite Fortuna Köln im direkten Duell gegeneinander an. Siegt der VfR, würde es also maximal noch einen punktgleichen Konkurrenten geben. Die Zweite von Borussia Mönchengladbach, die am vorigen Wochenende Spitzenreiter Mecklenbeck gestürzt hatte, spielt bei Schlusslicht DJK Südwest Köln, die Zweite der SGS Essen bei Bayer Leverkusen II. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Arminia Bielefeld wird erst am 23. November ausgetragen.

So., 27.10.2024, 13:30 Uhr SSV Rhade SSV Rhade Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln 13:30 PUSH

DJK Südwest Köln - Borussia MG II

So., 27.10.2024, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 15:15 PUSH

DJK Wacker Mecklenbeck - Fortuna Köln

So., 27.10.2024, 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck Mecklenbeck SC Fortuna Köln Fortuna Köln 13:00 PUSH

1. FFC Recklinghausen - VfR Warbeyen

Bayer 04 Leverkusen II - SGS Essen II

So., 27.10.2024, 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 II SGS Essen SGS Essen II 15:15 PUSH

Erst am 23. November holen die Partie nach: 1. FC Köln II - Arminia Bielefeld

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

So., 03.11.24 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen II

So., 03.11.24 13:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 03.11.24 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DJK Südwest Köln

So., 03.11.24 13:30 Uhr SSV Rhade - FSV Gütersloh 2009 II

So., 03.11.24 13:45 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen

So., 03.11.24 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Borussia Mönchengladbach II

So., 03.11.24 15:30 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln U20 II



12. Spieltag

So., 10.11.24 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln

So., 10.11.24 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen II

So., 10.11.24 14:30 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DSC Arminia Bielefeld

So., 10.11.24 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - SSV Rhade

So., 10.11.24 15:15 Uhr Vorwärts Spoho 98 - FSV Gütersloh 2009 II

So., 10.11.24 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - VfR Warbeyen

So., 10.11.24 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Alemannia Aachen

