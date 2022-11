Frauen: junge FLF-Auswahl zahlt gegen Litauen Lehrgeld 2:3-Niederlage gegen Litauen +++ luxemburgische Treffer durch Thompson und Miller +++ drei Debütantinnen

Die Litauerinnen kannten den besseren Start in das gestrige internationale Freundschaftsländerspiel und übten von Beginn an Druck auf das luxemburgische Tor aus. Mit viel Einsatz verhinderten die FLF-Frauen, bei denen mit Fernandes, Schmit und Mateus drei Spielerinnen ihr Debüt gaben, den Einschlag aber zunächst und konnten schließlich für erste Entlastungsangriffe sorgen, bei denen aber nur Halbchancen heraussprangen. Ein Doppelpack der in der zweiten Schweizer Liga tätigen Lazdauskaite brachte Luxemburg ins Hintertreffen. Nach einer Ecke kam die Spielerin des FC Sion völlig unbedrängt an den Ball und schoss halbhoch zum 0-1 ins Tor (15.‘).

Nur vier Minuten später erhielt sie von der FLF-Abwehr nicht viel mehr als Geleitschutz, konnte sich über links an Schlimé vorbeispielen und aus spitzem Winkel auf 0-2 erhöhen (19.‘). Ab da waren die Gastgeberinnen dann aber wach und hatten bei einem Flugkopfball von Thompson das Anschlusstor auf dem Fuß bzw. dem Kopf. Luxemburg drückte jetzt, doch Estevez Garcia per Fernschuss, Miller nach einer Ecke sowie Thompson im Liegen kamen fast im Minutentakt zu Großchancen, die aber alle keine Früchte tragen sollten. Nach einer halben Stunde gelang dann das verdiente Anschlusstor, als Thompson einen schönen Spielzug vollendete (1-2, 30.‘).

Die zweite Halbzeit begann turbulent: Luxemburg wollte schnell wieder herankommen und als ein Abpraller nach einem Kopfball genau vor den Füssen von Kapitänin Miller landete, fackelte diese nicht lange (2-3, 48.‘). Aber erneut verpassten die Frauen von Trainer Santos es, das Momentum auf ihrer Seite zu halten: nach Foul von Kremer im Strafraum gab es Elfmeter für die Gäste, Lazdauskaite scheiterte aber zum Glück für die FLF-Auswahl am linken Außenpfosten (52.‘).

In der Folge verflachte die Partie etwas, bis sich die Gastgeberinnen in der Schlussviertelstunde gegen die drohende Niederlage zu wehren begannen. Doch zwei Versuchen von Thompson, einem der jungen Schmit, sowie eine Doppelchance von Dos Santos, die am Pfosten scheiterte und Albert, deren Nachschuss pariert wurde, waren alle nicht zielführend, so dass man sich am Ende recht unglücklich geschlagen geben musste, da aufgrund des Chancenverhältnisses durchaus mehr drin war.

