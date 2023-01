Frauen des VfB Stuttgart mit Zugängen Verstärkungen für den Oberligisten.

Das Ziel Wiederaufstieg gehen die VfB-Frauen mit drei neuen Spielerinnen in ihren Reihen an. Gillian Castor kommt vom SV Hegnach, der zurzeit den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd belegt. Die 22-jährige Flügelspielerin wird beim VfB die Rückennummer 99 tragen. Marlen Schmelzle wechselt – wie zuvor schon Hanna Birkner, Jessica Knaus und Nadine Steiner – vom Ligakonkurrenten TSV Crailsheim nach Stuttgart und wird beim VfB die Rückennummer 23 tragen. Die dritte im Bunde ist Licia Entenmann, die aus der U17 des TSV Münchingen zum VfB kommt. Gegen den TGV Dürrenzimmern erzielte sie am Sonntag bereits ihren ersten Treffer im Brustringdress. Für welches Team sie bei den VfB-Frauen im Ligabetrieb auflaufen wird, ist allerdings noch offen.

VfB-Coach Heiko Gerber kann mit dem ersten Test im Jahr 2023 zufrieden sein. Gegen den TGV Dürrenzimmern, der in der Landesliga derzeit auf Rang neun steht, gewann das VfB-Oberligateam mit 13:0. Katrin Bubeck traf viermal, Sophie Gairing bugsierte das Spielgerät dreimal in den gegnerischen Kasten – gefolgt von den beiden Doppeltorschützinnen Svea Fleischmann und Terry Böpple. Anja Selensky und Neuzugang Licia Entenmann trafen jeweils einmal.

VfB-Frauen II und U17

Auch das Landesligateam sowie die Nachwuchsmannschaft der VfB-Frauen gehen verstärkt in die Rückserie. Vom VfB Obertürkheim wechselt Hanna Pick zu den VfB-Frauen II. Florentina Holz und Julia Kleinhansl schließen sich der U17 an. Die 15-jährige Florentina kommt von der TSG 1899 Hoffenheim U17 (6. Platz U17 Bundesliga) nach Stuttgart und wird die Nummer 21 tragen. Julia wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Oberensingen U17 zum VfB. In Stuttgart läuft die Flügelspielerin künftig mit der Rückennummer 22 auf.

