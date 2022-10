Frauen des TSV Aßling hadern nach Pleite gegen Spitzenreiter mit Schiedsrichter Remis gegen SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting wäre verdient gewesen

So aber „war die erste Halbzeit nicht gut von uns“, bedauerte Ziegler. „Wir haben vieles vermissen lassen, lediglich in der Abwehr konnten wir die Aiblinger gut abfangen.“ Nach 14 Minuten wechselte der TSV-Coach bereits taktisch. „Das verpuffte aber.“ Aibling traf die Latte (15.), wirkte agiler. Und nach 33 Minuten passte die Aßlinger Abwehr einmal gar nicht auf, sodass Jessica Akpara für die Gastgeberinnen das Tor des Tages erzielen durfte.

Aßling – Der Beginn mit 10 Uhr morgens im Jahnstadion war schon im Vorfeld nicht auf Gegenliebe bei den Büchsenbergern gestoßen, weil damit auch die zweite Innenverteidigern berufsbedingt passen musste. Ob Uli Limberger etwas an der 0:1 (0:1)-Niederlage beim Bezirksliga-Spitzenreiter SG FFC 07 Bad Aibling/TSV Hohenthann-Beyharting geändert hätte, bleibt natürlich spekulativ. Aber sie hätte es vielleicht geschafft, das Bollwerk der Elf von Laszlo Ziegler von Anfang an zu stärken.

Nach klaren Worten in der Kabine steigerte sich Aßling in der zweiten Hälfte und hätte den Ausgleich verdient gehabt. Torjägerin Sandra Funkenhauser verzog in aussichtsreicher Position knapp (63.), und kurz danach jubelte der TSV nach eine Ecke, als der Ball laut Ziegler von der SG-Torhüterin erst hinter der Linie pariert wurde. „Unmöglich, dass man sowas nicht sieht“, ärgerte sich der Coach über den Schiri, der weiterspielen ließ – und in der Schlussminute den Gästen einen klaren Elfer nach Foul an Funkenhauser verweigerte.

Aßling: Greimel, Loidl (14. Geißinger), Deliano, Kreuzer (46. Resch), Henke, Voglrieder, Klostermeier (68. Gilg), Funkenhauser, Wimmer, Geißinger-Sowa, Bortenschläger. ola