Franz Graber neuer Trainer bei TuS Neuhausen Wormser Bezirksligist hat einen neuen Coach gefunden

Franz Graber ist im Wormser Fußball bestens bekannt. Zuletzt stand der Herrnsheimer mehrere Jahre bei den Nibelungen Worms (aktuell Spitzenreiter der A-Klasse Alzey-Worms) an der Seitenlinie. Im September verständigten sich Graber und der Verein darauf, getrennte Wege zu gehen. Sein überraschende Aus hatte in der rheinhessischen Fußballszene für Verwunderung gesorgt. Nun kehrt Graber also noch in dieser Saison auf den Fußballplatz zurück.