Franz Brandl von Ettmannsdorf zu Bad Kötzting

Der Kader des 1. FC Bad Kötzting für die Saison 2025/26 nimmt weiter Form an. Am Mittwochmorgen trägt der Bayerwald-Landesligist zwei weitere Personal-Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Fix ist der erste Sommerneuzugang: Vom Ligakonkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf wird Franz Xaver Brandl (29) an den Roten Steg wechseln. Als langjähriger Defensiv-Allrounder und Kapitän des ASV Cham machte sich Brandl in der Landes- und Bayernliga einen Namen. Zweitens verlängerte Kötztings aktueller Vize-Kapitän Maximilian Drexler (28) seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

„Mit Franz bekommen wir einen sehr erfahrenen Defensiv-Allrounder mit Leader-Qualitäten in unser junges Team. Als langjähriger Kapitän des ASV Cham und mit rund 200 Bayern- und Landesligaspielen auf dem Buckel soll er einer unserer Anführer in der kommenden Saison sein“, so der Kommentar von Sportkoordinator Roland Fuidl, der Brandl aus gemeinsamen Tagen beim ASV kennt und schätzt. „Mich freut es natürlich, dass ich mit ihm noch einmal am Roten Steg zusammenarbeiten darf.“



Dem ASV Cham blieb Brandl über viele Jahre treu. Als C-Jugendlicher kam er zu den Kreisstädtern. Fortan durchlief er alle Juniorenteams bis hin zu den Senioren. Über 160 Ligaspiele in der Bayern- und Landesliga für Cham sowie neun Tore stehen in Brandls Vita. Bis Mai 2022 blieb er beim Verein. Aufgrund von Umstrukturierungen beim ASV, aber auch aus zeitlichen Gründen, legte er eine kleine Fußballpause ein und schloss sich dann dem Kreisklassisten Oberndorf/Matting an. Im Sommer 2023 wechselte er schließlich zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf, für den er bislang 40 Landesligaspiele bestritt.



Des Weiteren wird Maximilian Drexler auch in der neuen Saison für den 1. FC Bad Kötzting auflaufen. Bereits seit 2019 spielt der sympathische Offensivmann, der seinerzeit vom ASV Cham gekommen war, für die Rot-Blauen. Zu den bisher 134 Punktspieleinsätzen, 30 Toren und ähnlich vielen Assists werden noch weitere hinzukommen. „Max geht als einer unserer dienstältesten Spieler in seine dann sechste Saison beim FCK. Als Vize-Kapitän und mit 28 Jahren im besten Fußballeralter wünschen wir uns, dass er seine Erfahrung noch mehr einbringt und auch in der neuen Saison ein wichtiger Baustein unserer Truppe sein wird“, freut sich Fuidl. Heißt auch: Ab Sommer sind Drexler und Brandl wiedervereint.