Frankonia Wernsdorf in Torlaune, BSG Pneumant mit erstem Sieg

Vor 170 Zuschauern im heimischen Stadion legte Seelow einen starken Beginn hin. Die Gastgeber wurden in der 15. Minute belohnt: Till Schubert traf zur 1:0-Führung. Eisenhüttenstadt geriet kurz vor der Pause noch weiter ins Hintertreffen. Wieder war es Till Schubert, der zum 2:0 traf (41.). Im zweiten Durchgang zeigte Eisenhüttenstadt Moral. In der 90.+2 Minute gelang Tony Schmidt der Anschlusstreffer. Für mehr reichte es jedoch nicht. ---

Franz Krüger war der Mann des Tages für Guben: Bereits in der 11. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung, ehe er in der 56. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand markierte. Lauchhammer fand keine Mittel, um die gut organisierte Defensive der Gäste zu knacken. ---

Morris Marten Wiechert erzielte in der 36. Minute das goldene Tor für Wildau. Trotz druckvoller Phasen der Gäste in der zweiten Halbzeit brachte die SG Phönix den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In einer torreichen Partie brachte Florian Fleck Erkner in der 16. Minute in Führung. Doch Marvin Groll drehte das Spiel fast im Alleingang: Mit Treffern in der 19., 52. und 62. Minute erzielte er einen Dreierpack. Florian Vogt setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt, nachdem Phil Kusche das Team aus Erkner zwischenzeitlich wieder in Führung geschossen hatte. ---

Frankonia Wernsdorf zeigte sich in Torlaune. Bereits in der 4. Minute eröffnete Gordan Griebsch den Torreigen, und Mattis Reszat legte nur zwei Minuten später nach. Ferdinand Bremer erhöhte in der 52. Minute auf 3:0, ehe Gordan Griebsch in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 stellte. Patrick Jahn komplettierte den Sieg mit einem Doppelpack in der 68. und 72. Minute. Manuel Radke erzielte in der 89. Minute den Ehrentreffer für Fürstenwalde. ---

Ein Foulelfmeter von André Bauer in der 25. Minute reichte der BSG Pneumant Fürstenwalde, um gegen den VfB Krieschow II den ersten Saisonsieg einzufahren. Krieschow blieb über weite Strecken harmlos. ---