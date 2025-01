Frank Griesdorn bleibt Coach des SV Menzelen

Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter in Menzelen, geht davon aus, dass erstzur nächsten Spielzeit ein neuer Torhüter dazukommt. Die Planung ist in Menzelen weit fortgeschritten. Der gesamte Kader plus Trainer Frank Griesdorn wollen dabei bleiben, so Kolkenbrock. Auch unsere „beiden Jungjuwelen haben zugesagt“, teilt er weiter mit.

Mit Jungjuwelen meint der Sportliche Leiter den 18-jährigen Constantin van Elten, der als Frühsenior zehn Treffer in der Hinserie erzielte, sowie Mittelstürmer Tim Lange (19). Auf beide Talente sollen schon höherklassige Vereine ein Auge geworfen haben. „Die Gespräche mit der Mannschaft sind zwar noch nicht komplett abgeschlossen, aber darin geht’s eher darum, wie wir als Team noch besser werden können. Aber alle Jungs haben deutlich signalisiert, dass sie weiter in Menzelen spielen möchten. Der Teamgeist ist schon überragend“, weiß Kolkenbrock.

Da kann sich Coach Griesdorn nur anschließen: „Ich habe verlängert, weil der Spaßfaktor weiterhin sehr groß ist und in der Truppe noch viel Potenzial steckt. Ich hoffe, dass das die Mannschaft in der Rückrunde noch mehr zeigen kann. Wir hatten in der Hinserie schon unglaubliches Verletzungspech.“ Max Bartsch droht wegen dauerhafter Knieprobleme das Karriereende. Marcello Ecca, der wegen Achillessehnenschmerzen monatelang pausieren musste, befindet sich im Lauftraining.

Griesdorn hält natürlich für die kommende Spielzeit bereits Ausschau nach einem zweiten Torhüter. „Dass uns Dennis in der Winterpause bereits wieder verlässt, kam schon überraschend. Eloi steht in der Rückserie als Notlösung parat. Er ist ja damals als Torhüter nach Menzelen gekommen“, sagt Kolkenbrock. Bis zu drei Sommer-Zugänge könnten dazustoßen. Bei der Auswahl spielt auch die Erfahrung eine große Rolle.

Kolkenbrock dazu: „Wir haben eine superjunge Mannschaft. Spieler, die schon in der A-Liga oder Bezirksliga aktiv waren, würden als zusätzliche Führungspersönlichkeiten in der Abwehrkette und im Mittelfeld bestimmt gut reinpassen. In dieser Saison zählt zunächst der Klassenerhalt. Aber wir haben in Menzelen schon Ambitionen.“ Der SVM geht als Tabellenelfter in die zweite Saisonhälfte.

Übrigens wird Griesdorn die Spielzeit ohne zusätzliche Unterstützung an der Seitenlinie zu Ende bringen. Der 60-Jährige war mit Alexander Wisniewski als Trainerduo in die Saison gestartet. Da es zwischen den beiden aber unterschiedliche Auffassungen gab, ist Griesdorn seit Anfang Oktober alleiniger Chefcoach. „Ich werde sehr gut von meiner Lebensgefährtin unterstützt.“ Bärbel Schulz ist als Betreuerin in Menzelen tätig.