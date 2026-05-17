Fortunas U23 holt Zwei-Tore-Rückstand auf und zittert trotz Saisonende

Im zweiten Durchgang war Fortuna das bessere Team und bestimmte zumeist das Geschehen. Nach einer Stunde konnte die Langeneke-Truppe aus ihrer Dominanz erneut Kapital schlagen: Noah Nikolaou, der im Saisonendspurt immer besser wurde, setzte sich stark durch und traf mit einem strammen Schuss in den Winkel. Nach der wilden ersten Hälfte beruhigte sich das Spiel im zweiten Durchgang dann doch etwas und plätscherte dem Ende entgegen, es blieb beim leistungsgerechten 2:2. Damit blieb Fortuna in der Schlussabrechnung vor dem VfL und beendete die Spielzeit mit 40 Punkten.

Trotzdem muss sie mindestens bis Sonntag weiter zittern: Nur wenn den Profis in Fürth oder am Ende einer möglichen Relegation gegen Rot-Weiss Essen der Klassenerhalt gelingt, darf die „Zwote“ auch in der neuen Saison in der Regionalliga an den Start gehen. Andernfalls müsste sie zwangsweise in die Oberliga absteigen.

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