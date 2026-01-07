Fortunas U23 hat nur drei Wochen Zeit für die Rückrundenvorbereitung

Knapp einen Monat ist es her, dass die „Zwote“ ihr bis dato letztes Spiel in der Regionalliga absolviert hat. Beim Rückrundenauftakt Anfang Dezember musste das Team von Trainer Jens Langeneke eine 1:3-Niederlage gegen die Nachwuchsfußballer von Borussia Mönchengladbach hinnehmen und ging damit als Tabellen-13. in die Winterpause.

Daher wird es in den verbleibenden 16 Partien, die bis zum Saisonende im Mai noch anstehen, darum gehen, den Abstand zur Abstiegszone, der im Moment nur einen Punkt beträgt, zu vergrößern. Um sich bestmöglich auf diese Mission vorzubereiten, versammelte Trainer Jens Langeneke sein Team am Montag, den 5. Januar, zum ersten Training nach der Winterpause. Es folgen zwei Wochen intensive Vorbereitung, bevor dann schon wieder die reguläre Trainingswoche vor der ersten Partie des Jahres in der Regionalliga gegen Rot-Weiß Oberhausen ansteht.

Um die nötige Spielpraxis zu sammeln, stehen nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch Testspiele auf dem Programm. Wie im Vorjahr werden drei Partien absolviert, wobei die Gegner allesamt in der Oberliga spielen. Das erste Testspiel wird am 10. Januar (14 Uhr) gegen den SC St. Tönis stattfinden. Wenige Tage später folgt am 13. Januar (18.45 Uhr) die zweite Partie gegen den ETB SW Essen, im letzten Spiel empfängt die „Zwote“ dann am 18. Januar (14 Uhr) mit der SG Wattenscheid den Tabellenführer der Oberliga Westfalen. Alle Testspiele werden im heimischen Arena-Sportpark ausgetragen.

Zu Beginn der Vorbereitung wird Trainer Langeneke allerdings auf Simon Vu verzichten müssen. Der 19-Jährige, der in der ersten Saisonhälfte zu den Leistungsträgern bei der U23 zählte, wird mit dem Zweitliga-Team nach Spanien ins Trainingslager reisen. Dort wird er angenehmere Temperaturen vorfinden, als die in Düsseldorf zurückbleibenden Akteure, die zum Beginn der Vorbereitung mit Minusgraden empfangen werden. Wegen derer hatte sich etwa der VfL Bochum kurzfristig entschieden, das Trainingslager nicht wie geplant in Bochum, sondern im türkischen Belek auszutragen. Vonseiten der Düsseldorfer wird allerdings derzeit nicht davon ausgegangen, dass es aufgrund des Wetters zu größeren Unannehmlichkeiten kommen wird.

Der Pflichtspielauftakt in der Regionalliga steht dann nach der Vorbereitung inklusive dreier Testspiele am 24. Januar an. Dann müssen die Flingerner auswärts beim Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen ran. Bis dahin haben Spieler und Trainerteam Zeit, sich auf die restliche Rückrunde vorzubereiten.