Fortunas Heimfluch oder Dürens Auswärtsflaute – wer stoppt den Trend?

Während die Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Köln bereits in der Winterpause ist – einige Spieler sollen sogar schon im Urlaub sein –, ranken sich naturgemäß die Fragen: Bleibt es wirklich dabei oder gibt es doch eine späte Verstärkung von oben?

Kleefisch: „Wollen unsere magere Heimbilanz aufpolieren“

Teammanager Stefan Kleefisch macht keinen Hehl daraus, dass die Partie auch ein psychologisches Ziel beherbergt. „Der 1. FC Düren hat insbesondere zu Hause angeführt von ihrem überragenden Spieler Philipp Simon eine gute Hinrunde absolviert. Wir wollen unsere magere Heimbilanz von sechs Punkten in sechs Spielen am Sonntag aufpolieren.“

Doch Fortuna hat noch eine zweite Motivation: den eigenen Hinrundenrekord. „Unsere beste Hinrunde in der Mittelrheinliga war bisher die in der letzten Saison mit 25 Punkten. Mit einem Remis könnten wir diese Marke erneut erreichen und mit einem Sieg sogar verbessern.“

Und was ist mit der möglichen Hilfe aus der Regionalliga? Kleefisch winkt ab: „Die Spieler der ersten Mannschaft befinden sich zwar schon im Urlaub, unser Kader ist aber qualitativ und quantitativ dennoch stark aufgestellt.“

Die Ausgangslage ist klar: ein Sieg wäre für die U23 ein Ausrufezeichen – und würde gleichzeitig die schwache Heimbilanz korrigieren.

Düren: Wiedersehen mit Ex-Publikumsliebling – und die Chance auf einen sauberen Abschluss

Düren-Trainer Luca Lausberg sieht in der Begegnung ein anspruchsvolles Jahresfinale. „Die Fortuna hat in diesem Jahr einen sehr interessanten Kader zusammengestellt. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit dem ein oder anderen Ex-Spieler – wie zum Beispiel Mario Weber, der bei uns ein Publikumsliebling war und nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis zu unseren Zuschauern und zum Verein pflegt.“

Sportlich bewertet Lausberg die Fortuna-U23 als spannende Mischung: „Neben einigen erfahrenen Spielern verfügt die Fortuna über junge, ehrgeizige Akteure sowie einen erfahrenen Coach an der Seitenlinie. Entsprechend bringt die Partie einige Herausforderungen mit sich, denen wir uns stellen wollen.“

Düren möchte die Hinrunde mit einer positiven Note abschließen. „Es ist das letzte Spiel des Jahres, und wir werden noch einmal alles in die Waagschale werfen, um eine gute Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.“

Personell muss Düren auf den gelb-rot gesperrten Emeraude Kongolo verzichten. Dafür kehren Raban Laux und Ali Alawie wieder in den Kader zurück.