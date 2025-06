Fortuna-Torjäger Ziegler geht zu Jahn Regensburg

Das ist eine Hammermeldung im Regensburger Fußball: Fabian Ziegler , der 24-jährige Top-Torjäger des SV Fortuna, verlässt den Bayernligisten und wird zur Saison 2025/26 vom SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. Das gaben beide Vereine am Mittwochnachmittag preis. Ziegler erzielte in der abgelaufenen Runde 23 Tore und war damit der mit Abstand treffsicherste Schütze in der Bayernliga Nord. Mit dem Wechsel zum Jahn erfüllt sich der gebürtige Kelheimer einen langgehegten Traum. Beim Zweitliga-Absteiger soll Ziegler in der kommenden Spielzeit allerdings in der U21 zum Einsatz kommen. Ob er sich hier womöglich für Höheres beweisen wird können, wird sich herausstellen.

Fabian Ziegler durchlief die Jugendausbildung der heimischen JFG Befreiungshalle Kelheim und des FC Ingolstadt. Erste Sporen im Herrenbereich verdiente er sich beim TV Aiglsbach. Durch eine starke Halbserie in der Landesliga Mitte beim ASV Burglengenfeld wurde der SV Fortuna Regensburg auf den wieselflinken Stürmer aufmerksam und nahm ihn Anfang 2022 unter Vertrag. Nach einem etwas holprigen Start blühte Ziegler bei Fortuna so richtig auf, schoss fortan Tore am Fließband und stieg mit der Mannschaft schließlich in die Bayernliga auf. Zieglers beeindruckende Torquote für den SVF: 69 Treffer in 88 Punktspielen, darunter 42 Treffer in der Bayernliga Nord.



Der SV Fortuna Regensburg lässt seinen Top-Torjäger natürlich nur ungern ziehen: „Sportlich wie menschlich ist das für uns ein großer Verlust, darüber brauchen wir nicht reden. Fabi hat über die Jahre sehr gute Leistungen gebracht, viele Tore geschossen und war im Training immer fleißig. Aber wenn er die Chance hat, zu so einem großen Klub zu gehen, wollen wir ihm das nicht verbauen. Wir wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg. Das Tor zurück zur Fortuna steht für ihn immer offen“, so Fortunas sportlicher Leiter Hans Meichel, der einst selbst beim SSV Jahn zu einer Spielerlegende wurde.



Trotz des „Abgangs“ – Ziegler wird ja nur ausgeliehen und besitzt beim SV Fortuna einen gültigen Vertrag bis 2027 – ist Meichel für die kommende Saison guter Dinge: „Mit Ediz Medineli, Amir Hedider und Kevin Horn haben wir Spieler geholt, die auf Sicht in seine Fußstapfen treten können. Gleiches gilt für Jason Sarajlic, Lukas da Silva und Jakob Klier. Es ist nicht so, dass bei uns die ganze Offensive wegbricht.“