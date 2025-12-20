Jens Langeneke muss einige Probleme lösen – Foto: Jochen Classen

Fortuna: Probleme der Profis haben Auswirkungen auf die U23 Der U23 von Fortuna Düsseldorf fehlt es an Alternativen.

Mit einem doch recht ordentlichen Päckchen voller Sorgen hatten sich Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer vor zwei Wochen in die Winterpause verabschiedet. Eine 1:3-Niederlage gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ließ sie die erste Saisonhälfte mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone beenden. „Wir werden die Hinrunde analysieren, beziehungsweise wir haben das auch schon getan“, sagte „Zwote“-Trainer Jens Langeneke im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es gibt zwei, drei Punkte, die es einfach zu korrigieren gilt.“

Eine enorm wichtige Stellschraube, an der vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr gedreht werden soll, ist der Kader. „Hamza Anhari und Elias Egouli sind während der Sommervorbereitung zu den Profis aufgerückt. Das ist grundsätzlich unsere Aufgabe als U23, hatte gleichzeitig aber auch einen Einfluss auf unsere Kaderbreite“, erklärte Langeneke. „Wir sind mit nur 19 Feldspielern in die Saison gegangen, weil ihre beiden Positionen rein personell nicht ersetzt wurden.“ Nichtsdestotrotz blickte der Coach positiv auf den Entwicklungsschritt seiner ehemaligen Schützlinge. „Elias stand im Heimspiel vor ausverkauftem Haus gegen den Tabellenführer aus Schalke in der Startelf“, erzählte er. „Das ist natürlich für uns im Nachwuchsleistungszentrum und für alle, die an seiner Verpflichtung beteiligt waren, eine Auszeichnung – mit dem entsprechenden Impact auf die U23 und unsere Hinrunde.“ Denn die verlief nach zunächst guten Auftritten – in den ersten sieben Partien sammelte die „Zwote“ stolze 14 Punkte – überhaupt nicht mehr gut: Bis zur Winterpause kamen nur noch vier Zähler dazu.

Personallücken müssen aufgefüllt werden „Am Anfang haben wir es mit der überschaubaren Kaderbreite mehr als gut hinbekommen“, betonte Langeneke. „Aber im Laufe der Hinrunde wurde es herausfordernd: Tom Barth hat sich im letzten Vorbereitungsspiel das Syndesmoseband gerissen, Arno Krause ist im Laufe der Hinrunde dazugekommen und Noah Förster fehlt auch schon seit sechs Spielen. So hatten wir eigentlich nur noch zwei Innenverteidiger (Leonard Brodersen und Noah Egouli, Anm. d. Red.) im Kader.“