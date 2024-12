Fortuna Kölns U17-Juniorinnen: Übergangssaison mit Potenzial

Die U17-Juniorinnen des SC Fortuna Köln befinden sich in einer herausfordernden Übergangssaison in der B-Juniorinnen-Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1. Mit nur einem Sieg und insgesamt 5 Punkten steht die Mannschaft aktuell auf Platz 6 von acht Teams. Dennoch sieht Co-Trainer Patrick Wiersch die Saison im positiven Licht: „Die Entwicklung steht im Vordergrund, nicht die Tabelle.“

„Die Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt“, erklärt Wiersch die besondere Situation in dieser Spielzeit. Der sportliche Leiter Marc Gertzen gibt dem Team genügend Zeit, sich zu finden und zu entwickeln. „Nächste Saison peilen wir die Mittelrheinliga an.“ Die bisherige Bilanz mit einer schwachen Auswärtsleistung – nur ein Punkt aus drei Spielen – sei daher kein Grund zur Sorge.

Stärken in der Team-Chemie, Schwächen im Defensivspiel

Trotz der schwierigen Umstände hat sich das Team in einigen Bereichen positiv entwickelt. „Die Team-Chemie ist beeindruckend gut. Einige Spielerinnen haben in wenigen Monaten große Fortschritte gemacht“, lobt Wiersch. Allerdings gibt es auch klare Baustellen: „Die Bewegung ohne Ball und das Verteidigen der gesamten Mannschaft über das Feld sind noch erhebliche Schwachpunkte. Aber genau da setzen wir in der Rückrunde an.“