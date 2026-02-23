Fortuna Köln II souverän – Pesch bleibt Schlusslicht

Fortunas Neuzugang Jiboem Seo (Nr. 14.) traf zum 1:0. – Foto: Noah Seeliger

Die U23 von Fortuna Köln ist erfolgreich aus der Winterpause gestartet. Mit einem souveränen 3:0 (2:0) gegen den FC Pesch setzte sich die Mannschaft von Trainer Iraklis Metaxas Rückrundenauftakt durch und kletterte damit auf Rang sieben. Der Rückstand auf Platz vier beträgt nur noch drei Punkte. Für den FC Pesch hingegen bleibt die Lage prekär – das Team bleibt weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Gastgeber tauchten bis dahin kaum gefährlich vor dem Tor von Christian Tok auf – nutzten dann aber ihre erste echte Gelegenheit konsequent. In der 25. Minute traf Jibeom Seo nach Vorarbeit von Salim Hadouchi zum 1:0. „Das 0:1 fiel dann nach einem Ballverlust – Fortuna hat quasi die erste eigene Torchance direkt genutzt“, ordnete Meybodi ein.

In den ersten 20 bis 25 Minuten begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Pescher Trainer Ali Meybodi sah seine Mannschaft zunächst sogar leicht im Vorteil: „Wir waren in den ersten 20 bis 25 Minuten wirklich gut im Spiel.“ In dieser Phase habe es zwei ordentliche Gelegenheiten gegeben: „Einmal treten wir nach einer guten Ecke aus sieben Metern über den Ball, und bei einem vielversprechenden Drei-gegen-zwei-Angriff in der Box kommt der letzte Pass leider einen Meter zu weit.“

"Schock" vor der Pause

Noch vor dem Seitenwechsel legte die Fortuna nach. In der 41. Minute erhöhte Jamal Issifou nach Vorlage von Seo auf 2:0. Auch diesem Treffer ging ein Ballverlust im Mittelfeld voraus. „Das 0:2 fiel auf ähnliche Weise nach einem Ballverlust im Mittelfeld“, erklärte Meybodi und ergänzte: „Ich suche gewiss nicht nach Alibis, aber für mich war das ein klares Foul an unserem Sechser: Er wird von hinten umgelaufen, und Fortuna spielt den Ball direkt tief in die Spitze. Das kann man durchaus pfeifen.“ Das 0:2 habe sein Team „sichtlich geschockt“, da man bis dahin eigentlich gut dagegengehalten habe.

Entscheidung vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die U23 das Geschehen weitgehend. In der 71. Minute sorgte Gjorgji Antoski per Foulelfmeter – nach einem Foul an Younes Derbali – für die endgültige Entscheidung zum 3:0.

Teammanager Stefan Kleefisch sprach anschließend von einem klaren Spielverlauf: „Der Sieg war ungefährdet und auch in der Höhe verdient. Pesch hatte keine klare Torchance über die 90 Minuten.“ Entsprechend zufrieden zeigte er sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir freuen uns über den ersehnten zweiten Heimsieg und den gelungenen Rückrundenstart.“

Pesch ohne Durchschlagskraft

Meybodi sah nach dem Seitenwechsel nur noch wenige Offensivaktionen seines Teams. „Die zweite Halbzeit verlief dann relativ spannungsarm. Fortuna hat das Ergebnis vernünftig verwaltet.“ Zwar habe man gegen „eine spielstarke Truppe – die zudem durch Spieler aus der ersten Mannschaft verstärkt wurde – keineswegs mutlos“ agiert, doch „nach vorne kam nichts mehr Nennenswertes zustande. So hatten wir heute leider das Nachsehen.“

Während die Fortuna-Reserve mit nunmehr Platz sieben und nur drei Punkten Rückstand auf Rang vier den Blick nach oben richten darf, bleibt der FC Pesch weiter Tabellenletzter.