Fortuna-Kapitän wechselt in die 3. Liga

David Savic (r.) wechselt nach Köln. – Foto: Michel Berndsen

Fortuna Köln hat einen spannenden Transfer für die neue Saison vorgestellt: Der amtierende Meister der Regionalliga West hat für die neue Aufgabe in der 3. Liga bei Fortuna Düsseldorf zugeschlagen und Kapitän David Savic verpflichtet. Er ist zugleich der erste Zugang der Südstädter.

Besonders bemerkenswert ist Savics Entwicklung in der Regionalliga West. Für Fortuna Düsseldorf II kam der beidfüßige Mittelfeldspieler über drei Spielzeiten hinweg auf 53 Einsätze, wobei er sich nach ersten Minuten in der Saison 2023/24 in den beiden folgenden Jahren fest im Kader der U23 etablierte. In der Saison 2024/25 standen 29 Einsätze und zwei Vorlagen zu Buche, 2025/26 folgten weitere 22 Partien, ein Tor und drei Assists. Damit bringt Savic trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der vierthöchsten Spielklasse mit - und das sogar als Führungsspieler, da er zuletzt die F95-Reserve als Spielführer anführte.

Führungsspieler will bei Fortuna Köln lernen

„Mit David gewinnen wir einen sehr laufstarken Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits Führungsaufgaben übernommen hat. Er ist hervorragend ausgebildet und soll bei uns die nächsten Karriereschritte in den Profifußball gehen", teilt Trainer Matthias Mink bei der Vorstellung mit.