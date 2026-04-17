Fortuna erlebt ein Debakel, Warnau mit nächstem Achtungserfolg

– Foto: Sophie Lisker

Der 23. Spieltag in der Verbandsliga stand ganz im Zeichen des Gipfeltreffens. Dieses hat der SSC Weißenfels zu Gast beim SV Dessau 05 mit 2:0 für sich entschieden und ist damit den nächsten großen Schritt zum Oberliga-Aufstieg gegangen . Doch auch andere Resultate sorgten für Aufsehen.

Nach der jüngsten Niederlage beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen (0:1) hat es der BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend krachen lassen. Im Heimspiel gegen den SC Bernburg feierte die Elf von Christian Kamalla einen fulminanten 6:1-Erfolg, bei dem sich sechs verschiedene Schützen für die Waggonbauer in die Liste eintrugen.

Die SG Rot-Weiß Thalheim hat einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf verpasst. Am Freitagabend trennten sich die Rot-Weißen mit einem torlosen Remis vom SV Blau-Weiß Dölau. Allmählich müssen damit in Thalheim die Planungen für die neue Landesliga-Saison beginnen.

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien hat der SV Fortuna Magdeburg allmählich Fahrt im neuen Jahr aufgenommen. Am Sonnabend allerdings erlebten die Fortunen ein Debakel. Zu Gast beim SV Eintracht Emseloh unterlagen die Magdeburger in dieser Deutlichkeit sehr überraschend und krachend mit 0:6. Doppelpacker Mykyta Shevtsov, Philipp Stache, Serhii Molochko, Lukas Schút und Boghdan Bohzok trafen für die Eintracht gegen überforderte Gäste.

Nach neun Spielen ohne Niederlage ist die Serie des FSV Barleben jüngst in Westerhausen gerissen (0:2). Am Sonnabend folgte gleich eine weitere Schlappe. Gegen den VfB Sangerhausen setzte es die erst zweite Heimniederlage dieser Saison. Nach einem Doppelpack von Gabriel Schneider und der 3:0-Pausenführung durch Bruno Weick brachten Patrick Hauer und Niklas Eichholz die Hausherren nur noch zum Anschluss.

Die Verbandsliga-Bilanz zwischen dem SV Dessau 05 und dem SSC Weißenfels bleibt weiterhin sehr deutlich. Im zwölften Aufeinandertreffen beider Teams landeten die Weißenfelser am Sonnabend ihren zehnten Sieg. Carlo Purrucker per Foulelfmeter (60.) und Stefan Raßmann (74.) erzielte die Treffer zum 2:0-Erfolg im Gipfeltreffen, durch den der SSC seinen Vorsprung an der Verbandsliga-Spitze auf elf Zähler ausgebaut hat.

Nach dem Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (2:0) und dem Remis beim SC Bernburg (1:1) hat der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag einen weiteren Achtungserfolg im Abstiegskampf gelandet. Ein Eigentor, Roman Arndt und Wilhelm Schulz sorgten für den 3:0-Erfolg gegen die weit gereisten Gäste des SV Blau-Weiß Zorbau. Damit stehen die Warnauer nun nur noch vier Punkte hinter dem rettender Ufer der Verbandsliga.

Der SV Westerhausen hat sich im neuen Jahr aus dem Tabellenkeller befreit und die Abstiegsplätze hinter sich zurückgelassen. Am Sonnabend allerdings verpasste es das Team von Garrit Golombek, gegen einen direkten Kontrahenten nachzulegen. Im Gastspiel beim Haldensleber SC erzielte Lenny Boege für die Gastgeber den einzigen Treffer des Tages. So hält der HSC seinen Vorsprung auf die gefährliche Zone konstant.

Zum einziges Sonntagsspiel in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse begrüßt der VfB Merseburg den 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Bekommen die Zuschauer dieses Mal Treffer zu sehen? In der Hinrunde endete das Aufeinandertreffen torlos.